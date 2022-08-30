Мнение: Фигура тела и фигура в поле

Между физической фигурой человека и его фигурой в поле много сходства.

Часть пропорций тела человек получает по наследству, как и часть ОЗ.

Дальше он может все данное ему угробить или прокачать.

Когда человек много ест, делая упор на сладкое и жирное, он совершает ту же самую ошибку, как и кормя корону.

Причина ожирения та же самая, что и у роста короны.

Удовольствие принимается за энергию.

Это очень важная тема, и если вы ее поймете, вы сможете сделать красивей и фигуру тела, и фигуру в поле.

Человеческий организм и человеческое существо нацелены на рост и накопление жизненной энергии.

Для простых организмов индикатором роста энергии может служить удовольствие.

Есть приятно, спать приятно, сбрасывать сексуальное напряжение приятно, находить выход из опасной ситуации приятно, то есть удовольствие – это механизм для направления организма на рост и сохранение энергии.

Человек в силу своей сложности изобрел фейковый механизм прокачки, энергетический имитатор и симулятор: корону.

Когда корона растет, кажется, что растет фигура, растет значимость, растет влияние.

То же самое происходит и на физическом уровне. Вы едите больше и больше, желудок ваш растягивается и становится вместительней, печень увеличивается в объемах, метаболизм перестраивается, субъективно организм воспринимает это как рост энергетических запасов, поэтому вы чувствуете кайф в процессе еды и дискомфорт, когда пытаетесь ограничить привычный рацион.

Организм не помогает вам прийти в норму и не поможет, если настройки искажены, вот почему “интуитивное питание” для людей с ожирением – пустая затея. Точно такая же пустая, как и прислушиваться “к себе”, имея большую корону. Услышишь только корону и ее “хочу еще, пожирней да погуще”.

Принимать удовольствие за энергию – очень опасно, но нужно помнить, что “интуитивно” это происходит именно так.

От роста короны удовольствие похоже на удовольствие от реальных результатов, в том и другом случае вы чувствуете себя сильней.

Удовольствие от обжорства ощущается как прилив физической энергии, несмотря на вялость и тяжесть после еды и ненависть к себе.

Ненависть к себе часто ощущается как внешнее влияние, как осуждение общества, как недостаток безусловной любви со стороны близких. Хочется заслониться и оградиться от этой вражды, а стресс снять новой порцией кайфа от еды.

Выход из той и другой ситуации – один.

Прежде всего надо опознать свои настройки как искривленные, враждебные.

После этого их можно будет исправить.

Но сначала надо решить одну очень сложную и очень важную дилемму.

Настройки воспринимают как часть себя, поэтому когда человек пытается избавиться от таких настроек, он направляет ненависть на себя.

Вы много раз это видели в письмах: сражение с короной превращается в самоуничижение, самопрезрение, саморазрушение.

После таких опытов многие люди решают навсегда закрыть для себя тему с “саморазвитием” и начинают кормить корону с удвоенной силой.

То же самое и с похудением. Чтобы перестать много есть, многие пытаются возненавидеть лишний вес, но это не просто вес, это часть их собственного тела, и они начинают ненавидеть себя. Отчего чувствуют себя плохо, мотивация заботиться о себе не растет, а падает, аппетит от стресса усиливается.

Это замкнутый круг: сражаешься с короной = сражаешься с собой, из которого сложно выйти.

Причем если у вас маленький лишний вес и маленькая корона, выйти намного легче, чем когда то и другое большое.

Попробуем поговорить на эту тему в интерактивном режиме?

Как отделить себя от короны?

В блоге я об этом пока мало писала.

Вам придется проанализировать свой собственный опыт.