“Не строю никаких планов” – сраженный тяжелым недугом Збруев испытал страшную боль

Советский и российский актер театра и кино Александр Збруев отчаянно цепляется за место в лучах славы. Несмотря на достойный возраст (актеру уже 85), он продолжит служить в Ленкоме. Артист признается, что будущее его тревожит.

В 2020 и 2021 годах Збруев был дважды сражен тяжелым недугом – коронавирусом. И хотя госпитализации получилось избежать, тяжелый кашель и температура не прибавляли артисту уверенности в себе и своем здоровье. К счастью, недуг удалось победить — сразу после выздоровления актер обещал поклонникам вернуться на сцену.

Впереди у актера новый, уже 61-й сезон в Ленкоме, и новое испытание — совместная работа с недавно назначенным главным режиссером театра Алексеем Франдетти. Такие перемены стали большой неожиданностью: никто не знает причин выбора такой кандидатуры и кто соревновался с Франдетти за высокий пост. Страшная боль для каждого актера — ощутить на себе перемены на подмостках.

Актер не скрывает тяжелого сердца, но остается оптимистом. “Надежда умирает последней”, — так говорит артист, добавляя: “Не строю никаких планов”.