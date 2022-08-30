 

Кому ты в Латвии нужна: Никоненко назвал набитой дурочкой предавшую родину Хаматову

30.08.2022, 12:51, Разное
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Сергей Никоненко известен свой принципиальной и твердой гражданской позицией. Например, 11 марта 2014 года он подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Президента Владимира Путина на Украине и в Крыму.

Про сегодняшние события в мире, когда нашу страну душат санкциями и делают изгоем, актер высказывается жестко. “Эти шавки, которые открывают свои пасти на Россию и что-то там каркают, я уверен, подавятся, – убежден Никоненко. – Россия и не такое переживала! Выстоим!”

О событиях на Украине и уже освобожденных от нацистов территориях актер знает не понаслышке. “Я десять дней назад был в Донецке, Луганске и под Харьковом, – рассказал артист. – Выступал там перед солдатами. У меня есть литературная композиция “Бессмертный полк”, где читаю стихи Симонова, Твардовского. Но оказалось, там больше хотят слышать лирику Пушкина, Есенина, Блока. Потому что военной темы там и без меня хватает”.

После всех этих поездок на освобожденные земли 81-летний Никоненко рискует оказаться в “черном списке” и больше не попасть в Америку и Европу. Но его это не страшит. “Я и не хочу туда, – божится актер. – Был там неоднократно, все видел. И никогда в жизни там ничему не позавидовал! Нечему просто!”

Но вот некоторые коллеги Никоненко по экрану и сцене считают иначе. Когда президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, у многих российских звезд начались внезапные отпуска. Например, Чулпан Хаматова одной из первых уехала в Латвию.

“Я с теми, кто уехал из России, на одном поле, прошу прощения, не сяду, – возмущен Никоненко. – Мне наплевать на них. Взять ту же Чулпан Хаматову. Вот за нее мне очень обидно. Ну хорошая же девчонка была, я помню ее совсем молодой в дипломном спектакле, где она очень прилично играла! Но оказалась дурочкой набитой, зараза! Тоже поддалась! Или купили… Говорят, что в проституции торгуют только телом – нет, можно и мысли продать!”

По убеждению Никоненко, в Латвии уехавшей Хаматовой ничего не светит. “Кому они там нужны? Латышам? Не смешите”, – пояснил актер. Поэтому, полагает он, все, кто уехал, непременно вернуться в родные палестины.


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