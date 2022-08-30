Мнение: Об угрозе, откуда не ждали… Чей «прокол», чей «провал»?

Что ж, август опять не посрамил своей дурной славы «рокового» месяца для России. Большие и маленькие неприятности слились в картину маслом, а финальный августовский аккорд и вовсе выдался на славу. По крайней мере, в медийном плане — уже точно. Урожай с пока ещё скромного инфоповода снят обильный.

Что, естественно, пробуждает в головах податного населения совершенно неуместные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?», а в рядах носителей власти лишь усиливает разброд и шатания сомнения. Тоже, впрочем, опасные в нынешней ситуации. И вот уже начинает закручиваться…

… очередная спираль репрессий. Те, кто были условно неприкосновенными, в один миг стали безусловно «прикасаемыми». Попали под новый раунд активности «охранителей» ветераны евгекний Ройзман и Леонид Гозман. Попался и намного менее известный фигурант, основатель «Диссернета» Андрей Заякин, годами безобидно и бесполезно разоблачавший «плагиат» в чиновных диссертациях (кажется, ещё ни одного слугу государева за это «списывание» не прогнали с должности, разве что «по совокупности заслуг»). В общем, готовность выжигать крамолу снова успешно продемонстрирована.

Но туда ли направлен карающий меч прекариата?

Вот пишет умный человек, что совсем не эти известные фрондёры — назвать их оппозицией уже язык не поворачивается — представляют главную опасность. Ибо проект либеральный, кто бы ни был его фронтменом, страдал изначально одним коренным и неустранимым недостатком. Он требовал, условно «ложиться под Америку», а на это большинство россиян не готовы никак. Три четверти из них либо вообще не были за рубежом, либо посещали заграницу более 10 лет назад, у двух третей нет и загранпаспорта, а почти половина не выезжала даже за пределы своего региона ни разу в жизни. Откуда им увидеть и почувствовать, что всё может быть совершенно иначе?

Максимум, что их «цепляло» в лозунгах оппозиционеров — это борьба с коррупцией, но и то не сильно. Во-первых, «на то и начальство, чтобы красть» вкупе с мечтой самому пробиться в начальники. Во-вторых, это интуитивно легко угадываемое намерение оппозиции поменять верхушку, но не Систему — с выводом об отсутствии у редьки перед хреном явных преимуществ по части сладости. Ну и в-третьих, опять же считываемый «американский интерес», а ложиться под пиндосов Богородица не велит.

То есть, российскому электорату нужны как лидеры именно те, кто против коррупции, но и против Америки тоже, причём не декларативно, а на деле. При этом — не коммунисты хотя бы…

До недавнего времени эта ниша естественным образом пустовала. Но теперь возникшая по воле одного человека «Реальность СВО» создала новую нишу под этот запрос: турбопатриоты. У них есть то, чего раньше не было ни у кого: чёткая политическая позиция, с которой можно обличать тех, которые мало того что врут и воруют, ещё и тем самым мешают победить врага.

Пока эта платформа не оформлена толком. У неё, кроме разве что Игоря Стрелкова-Гиркина, нет ярких вождей и спикеров. Нет и организационных структур, подобных хотя бы самораспустившимся «штабам Навального», которым в итоге власти сумели выставить обвинение в экстремизме. Однако и тут «Реальность СВО» работает на турбопатриотов. Она выталкивает на поверхность новых лидеров — «военкоров», авторитет которых не липой пахнет, а порохом. Да и зачатки организации постепенно появляются по мере роста волонтёрских структур, помогающих Донбассу, и это весьма большой в потенциале ресурс. Именно поэтому «система», мягко говоря, недружелюбно смотрит на неподконтрольных ей волонтёров, видя в них потенциальную угрозу самой себе. Но и тронуть их рискованно: тут и до «предъявы» в госизмене — два шага и одно письмо. А отдельные попытки компрометации — мол, там волонтёры штаб засветили, здесь дислокацию части, а тут вообще только мешаются под ногами — успеха не приносят. Кредит доверия высок.

Пойдут ли турбопатриоты дальше и станут ли они «могильщиками» власти? Тут «умный человек» выражает надежду, что в России все усвоили трагичные уроки 1917-го, а потому волонтёры и военкоры воздержатся от чересчур уж резких шагов против власти. Ибо любые внутренние разборки сейчас работают «на врага». С другой стороны, время работает не на «стрелковых-сладковых»: при сохранении нынешних трендов недалёк тот день, когда усталость от тягот и лишений начнут перевешивать желание «не навредить». И тогда востребованными станут уже турбопацифисты…

Но для нынешней власти это такой же «всюду клин». Или даже клинч.

Так уж вопрос лишь в одном: хватит ли властям «тефлона», особенно после ухода западных его производителей?

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