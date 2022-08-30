Мнение: Последний довод

«Газпром» уведомил французскую Engie о сокращении поставок газа

«Коммерсант» со ссылкой на пресс-центр французской компании сообщает, что из-за разногласий по применению контрактов, «Газпром» сократит поставку газа французской компании Engie с четверга, 1 сентября. Engie получала от «Газпрома» около 150 млн куб. м в месяц.

Дело идет к полному отключению Европы от российского газа, что, в общем-то, уже не вызывает никакого удивления: «газовая война» входит в одну из последних стадий, где газ из инструмента угрозы превратился в полноценное оружие.

Возникает своего рода аналог ядерной войны-лайт. Ядерное оружие, если его не применять, тоже является инструментом угрозы и сдерживания. Однако стоит его применить хотя бы раз – и внезапно выяснится, что большинство угроз были фантомными и носили больше психологический характер. И если есть решимость воевать до победы – то даже ядерное оружие не может этому помешать.

Отключение газа в некотором смысле аналогично применению такого оружия. Да, ничего хорошего, да, начинаются очень серьезные последствия. Но при этом возникает и психологический сдвиг в сознании: теперь противник перестает бояться вашего оружия. И вы вдруг понимаете, что ничего другого у вас нет, а враг продолжает борьбу. И что с этим делать, совершенно неясно.

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