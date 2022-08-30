Где два — там и три: ТОП-8 звёзд, которые решились стать многодетными родителями

Личная жизнь артистов пестрит яркими красками: свадьбы, разводы, рождение детей. Журналисты OAnews составили ТОП-8 знаменитостей, которые, невзирая на плотный график, решились стать многодетными родителями.

Эдди Мерфи – 10 детей

Звезда фильма «Полицейский из Беверли Хиллз» Эдди Мерфи в 1993 году женился на модели Николь Митчелл. У пары родились пятеро детей: дочери Бриа, Шейн Одра, Зола Айви, Белла и сын Майлз. В 2005 году Митчелл подала на развод, но он был оформлен лишь в 2006-м.

После развода Эдди Мерфи состоял в отношениях с экс-участницей группы «Spice Girls» Мелани Браун, которая родила от него дочь Энджел Айрис. При этом актёр долгое время отказывался от ребёнка, но после того, как анализ ДНК подтвердил его отцовство, он признал её.

В 2012 году у Мерфи появилась новая возлюбленная – модель Пейдж Батчер. Через четыре года у пары родилась дочь Иззи Уна, а спустя еще два года – сын Макс Чарльз.

При этом у комика есть еще два сына – Эрик и Кристиан – от других женщин, с которыми у Мерфи были отношения.

Мел Гибсон – 9 детей

В молодости режиссёр фильма «Храброе сердце» Мел Гибсон не мог похвастаться постоянством и примерным поведением. Всё изменилось после драки, в которой знаменитость получил черепно-мозговую травму. Он пересмотрел взгляды на жизнь и стал примерным семьянином. Так, к 66 годам артист успел стать отцом 9 раз.



Изображение взято с: wikimedia.org

Прожив в браке 31 год с Робин Мур у звезды фильма «Веселые каникулы» Мела Гибсона родились 7 детей: Ханна, близнецы Эдвард и Кристиан, Вилли, Луи, Майло и Томми. После развода актёр состоял в отношениях с российской пианисткой Оксаной Григорьевой, которая подарила ему дочь Люсию. В 2010 году пара рассталась, что привело к судебному разбирательству по поводу воспитания наследницы.

Спустя несколько лет спустя, оправившись от скандала с Оксаной Григорьевой, Мел Гибсон рискнул начать всё «с чистого листа». В 2016 году у него завязался роман с писательницей Розалиндой Росс, в результате которого у актёра родился девятый ребёнок – сын Ларс Джерард.

Алек Болдуин – 7 детей

В своё время Алек Болдуин, сыгравший роль Билли Олдрича в телесериале «Доктора, сделал упор не на карьеру, а на семью. В 1993-м актёр женился на Ким Бейсингер, в браке с которой у него родилась дочь Айрленд Элис.



Изображение взято с: соцсетей Алека Болдуина

После развода Алек Болдуин 10 лет ходил в холостяках, но в 2012 году вновь связал себя узами брака. Его избранницей стала инструктор по йоге Хилария Томас. У супругов 6 детей: дочери Кармен Габриела, Мария Люсия Виктория и сыновья Рафаэль, Леонардо Энджел Чарльз, Ромео Алехандро Дэвид и Эдуардо Пау Лукас.

В марте 2022 года супруга Алека Болдуина Хилария Томас в соцсетях сообщила, что они ждут еще одного ребенка.

Анджелина Джоли – 6 детей

У звезды Голливуда Анджелины Джоли и её бывшего мужа Брэда Питта 6 детей: трое своих и трое приёмных. Первого ребёнка актриса, сыгравшая Лару Крофт, усыновила, дав мальчику новое имя – Мэддокс Шиван. В 2005 году пара удочерила девочку из Эфиопии, которую назвала Захара Марли.



Изображение взято с: соцсетей Анджелины Джоли

Через год у Анджелины Джоли и Брэда Питта родилась дочь Шайло. В 2007-м знаменитости усыновили усыновили мальчика из Вьетнама и дали ему имя Пакс Тьен. Спустя некоторое время в звёздном семействе произошло пополнение – актриса родила двойню – сына Нокса Леона и дочь Вивьен Маршелин.

Иван Охлобыстин – 6 детей

Первую и единственную любовь Иван Охлобыстин встретил в ночном клубе и после этой встречи пара не расставалась. В 1995 году звезда «Интернов» и «ДМБ» женился на актрисе Оксане Арбузовой. Сегодня они родители шестерых детей: четырех дочерей – Анфисы, Евдокии, Варвары, Иоанны; двух сыновей – Василия и Саввы.



Изображение взято с: соцсетей Ивана Охлобыстина

Михаил Ефремов – 6 детей

Осуждённый за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов был женат 5 раз. Впервые стал отцом во втором браке с Асей Воробьёвой, которая родила сына Никиту. После развода театральный режиссёр женился в третий раз. Его избранницей стала актриса Евгения Добровольская, подарившая ему сына Николая, но и тут семейная жизнь дала трещину. Четвёртой возлюбленной артиста стала Ксения Качалина. У пары родилась дочь — Анна-Мария.



Изображение взято с: flickr.com

Спустя некоторое время актёр сочетался узами брака с Софьей Кругликовой, которая родила двоих дочерей Веру и Надежду, а также сына Бориса.

Наталья Водянова – 5 детей

Российская модель, покорившая мировые подиумы, Наталья Водянова является мамой пятерых детей. Троих светская львица родила в первом браке с британским аристократом Джастином Портманом: два сына – Лукас Александр и Виктор; дочь – Нева. При этом Наталья Водянова, мечтавшая о большой семье, на достигнутом не остановилась. Во втором браке супермодель родила сына Максима, отцом которого является её нынешний муж – французский миллиардер, сын владельца модной империи Антуан Арно. Через несколько лет они вновь стали родителями. Водянова родила ещё одного сына, которого назвала Романом.



Изображение взято с: соцсетей Натальи Водяновой

Сергей Безруков — 5 детей



Изображение взято с: соцсетей Сергея Безрукова

Сергей Безруков познакомился с нынешней супругой благодаря кинематографу. Режиссер Анна Матисон в 2015-м предложила роль в картине «Млечный путь». Съемки на Байкале переросли в служебный роман. В 2016 году актёр женился на возлюбленной, которая родила троих детей – Марию, Степана и Василия. Кроме того, у артиста есть двое внебрачных детей — дочь Александра и сын Иван.