 

Мнение: Обогащайтесь

30.08.2022, 11:55, Разное
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Алексей Антонов справедливо пишет, что быть богатым — это хорошо. Цитирую (ссылка):

Просить деньги за свою работу — это хорошо. Владеть бизнесами, домами, акциями, получать с них прибыль — это хорошо. Не только потому, что это хорошо конкретно для вас и для вашей семьи. Это хорошо для общества в целом. Каждый инициативный человек, готовый думать головой, готовый рисковать и брать на себя ответственность, потом создает рабочие места (платит людям деньги), арендует офисы, несет издержки (которые стимулируют потом целую кучу других отраслей экономики), а потом заработанные деньги тратит тут и там, также создавая новые рабочие места, стимулируя другие бизнесы и выплачивая государству налоги.

И действительно. Как мы знаем даже из советских плакатов, чтобы нормально зарабатывать, нужно нормально жить, то есть работать на совесть, повышать свою квалификацию и не пьянствовать.

Представьте две крестьянские семьи в одной деревне. Одна семья состоит из тружеников, которые возделывают поле, ухаживают за скотиной, покупают новую технику и, вообще, ответственно ведут хозяйство. Другая семья работает спустя рукава, скотина у неё полуголодная, а не пропитый пока что сельхозинвентарь прямо в руках разваливается на части. Вполне очевидно, что семья тружеников будет, во-первых, богаче, а во-вторых, предпочтительнее для общества.

Логика «бедный — хороший, богатый — плохой» строится на предположении, что семья тружеников обворовывает семью пьянчуг. Для этого используют или апелляцию к Абрамовичу (сколько ни трудись, миллиардером не станешь), или просто приписывают семье тружеников какие-нибудь вымышленные грехи. К примеру, заявляют, будто семья тружеников стала богатой, так как украла у бедной семьи землю или, скажем, задушила их ростовщичеством (как будто в СССР ростовщиков не посадили бы в тюрьму по первому же заявлению потерпевших).

Миллиардеры — отдельная тема для обсуждения. Они тоже полезны государству (иначе в том же Китае их бы давно запретили), но на уровне крупного бизнеса действуют несколько другие законы экономики. Остановимся сегодня на значительно более узком тезисе — зарабатывать три средних зарплаты по региону гораздо правильнее, чем зарабатывать половину средней зарплаты по региону.

Что же касается обвинения, согласно которому обеспеченная семья якобы что-то ворует у бедной, то оно не подтверждается фактами. Статистика по самым разным странам убедительно доказывает, что бедность и преступления идут рука об руку: чем человек беднее, тем в среднем он более склонен к насилию и воровству. Опять-таки, с точки зрения здравого смысла вполне очевидно, что если один автослесарь чинит 10 машин в месяц, а другой слесарь — только 2 машины, то тут дело не в воровстве, а том, что первый слесарь работает лучше.

Из всего этого следует простой вывод — обогащайтесь. Это принесёт пользу как вам лично, так и всему российскому обществу.

Источник: Место для дискуссий


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