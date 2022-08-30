Трендовые тенденции женских курток на осень и секреты составления стильных миксов

Осенью становится прохладнее, поэтому у нас есть возможность перейти на один из самых любимый предметов гардероба — куртку. В предстоящем сезоне в тренде будут разные варианты и фасоны данных изделий. Разбираемся, какие именно и как составлять с ними стильные образы.

Бомбер с цветочным принтом

Если в душе вы все еще не можете расстаться с летом, то бомбер с цветочным принтом станет для вас прекрасным напоминанием о той незабываемой поре. Смело сочетайте с однотонной одеждой: например, белой или черной футболкой, темными брюками или джинсами.

Для создания стрит-стайл лука комбинируйте такие вещи с кедами или кроссовками.

Кожаная куртка

Создать гламурный, а не байкерский брутальный образ, можно с помощью кожаной куртки в сочетании со свитером жемчужного оттенка и серыми укороченными брюками. В лук гармонично впишется спортивная обувь наподобие кед.

Дополните комплект аксессуарами в виде солнцезащитных очков с непрозрачными стеклами и стильной мини-сумочкой четкой геометрической формы.

Еще один вариант ношения кожаной куртки — это комбинирование данного изделия с платьем миди или макси. Из обуви подойдут не только классические туфли-лодочки, но в том числе и ботильоны на толстом устойчивом каблуке. Лук получается торжественным и нарядным.

В такой одежде можно отправиться на свидание и даже на свадьбу или на вечеринку по случаю юбилея.

Красный жакет

Жакеты — прекрасная альтернатива курткам, если на улице не слишком холодно. Добавьте яркий акцент с помощью алой верхней одежды. Комбинируйте красный пиджак с белоснежной майкой и с юбкой-карандаш, если нужно создать офисно-деловой лук.

В данном случае уместной будет обувь на каблуках. Постарайтесь подобрать туфли под цвет жакета.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Блейзер в клетку

Клетка в 2022 году — один из популярных трендов, если мы говорим об актуальных принтах. С помощью клетчатого блейзера можно создать сдержанный и одновременно стильный образ для работы и офиса. Для этого сочетайте такую верхнюю одежду с белой блузой и черными брюками.

Чтобы образ получился менее формальным, отдайте предпочтение кедам или кроссовкам. Если же у вас на работе строгий дресс-код, тогда будут уместнее лоферы. Ярким акцентом станет сумочка другого цвета: например, бордового, синего, зеленого.

Джинсовая куртка

Нет более универсального изделия для создания повседневного образа чем джинсовая куртка. В этом сезоне актуальными являются куртки из светлого денима и с потертостями (наподобие «варенок»). Вы можете создать целостный комплект из джинсов и джинсовой куртки, только постарайтесь подобрать один и тот же оттенок для двух изделий.

Спортивная обувь и сумка размера XXXL прекрасно дополнят стрит-стайл лук.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Парка цвета хаки

Для шопинга, прогулок по городу, для пикника на природе выбирайте парку. Самый актуальный оттенок для такой верхней одежды — фисташковый, оливковый или хаки. Если хотите добавить в образ нотку романтичности, тогда сочетайте с паркой мини-платье.

Если же вас устраивает спортивный стиль с ноткой озорства, тогда может выбрать брюки карго или простые джинсы.

Жакет из бархата

Любая одежда из бархата привносит в образ нотку роскоши, благородства, изысканности. Сегодня стилисты призывают играть на контрастах, поэтому смело комбинируйте жакет из бархата с обычными джинсами из синего или голубого денима. Кажется, что вещи совершенно разные по стилю, но, как ни странно, вместе они смотрятся довольно гармонично и составляют целостный ансамбль.

Обязательным условием является элегантная обувь на каблуках. Это тот случай, когда ботинки на низком ходу или кроссовки категорически не подойдут. Кстати, джинсы должны быть прямого кроя, а ни в коем случае не мешковатые.