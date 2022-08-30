 

Трендовые тенденции женских курток на осень и секреты составления стильных миксов

30.08.2022, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Осенью становится прохладнее, поэтому у нас есть возможность перейти на один из самых любимый предметов гардероба — куртку. В предстоящем сезоне в тренде будут разные варианты и фасоны данных изделий. Разбираемся, какие именно и как составлять с ними стильные образы.

Бомбер с цветочным принтом

Если в душе вы все еще не можете расстаться с летом, то бомбер с цветочным принтом станет для вас прекрасным напоминанием о той незабываемой поре. Смело сочетайте с однотонной одеждой: например, белой или черной футболкой, темными брюками или джинсами.

Для создания стрит-стайл лука комбинируйте такие вещи с кедами или кроссовками.

Кожаная куртка

Создать гламурный, а не байкерский брутальный образ, можно с помощью кожаной куртки в сочетании со свитером жемчужного оттенка и серыми укороченными брюками. В лук гармонично впишется спортивная обувь наподобие кед.

Дополните комплект аксессуарами в виде солнцезащитных очков с непрозрачными стеклами и стильной мини-сумочкой четкой геометрической формы.

Еще один вариант ношения кожаной куртки — это комбинирование данного изделия с платьем миди или макси. Из обуви подойдут не только классические туфли-лодочки, но в том числе и ботильоны на толстом устойчивом каблуке. Лук получается торжественным и нарядным.

В такой одежде можно отправиться на свидание и даже на свадьбу или на вечеринку по случаю юбилея.

Красный жакет

Жакеты — прекрасная альтернатива курткам, если на улице не слишком холодно. Добавьте яркий акцент с помощью алой верхней одежды. Комбинируйте красный пиджак с белоснежной майкой и с юбкой-карандаш, если нужно создать офисно-деловой лук.

В данном случае уместной будет обувь на каблуках. Постарайтесь подобрать туфли под цвет жакета.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Блейзер в клетку

Клетка в 2022 году — один из популярных трендов, если мы говорим об актуальных принтах. С помощью клетчатого блейзера можно создать сдержанный и одновременно стильный образ для работы и офиса. Для этого сочетайте такую верхнюю одежду с белой блузой и черными брюками.

Чтобы образ получился менее формальным, отдайте предпочтение кедам или кроссовкам. Если же у вас на работе строгий дресс-код, тогда будут уместнее лоферы. Ярким акцентом станет сумочка другого цвета: например, бордового, синего, зеленого.

Джинсовая куртка

Нет более универсального изделия для создания повседневного образа чем джинсовая куртка. В этом сезоне актуальными являются куртки из светлого денима и с потертостями (наподобие «варенок»). Вы можете создать целостный комплект из джинсов и джинсовой куртки, только постарайтесь подобрать один и тот же оттенок для двух изделий.

Спортивная обувь и сумка размера XXXL прекрасно дополнят стрит-стайл лук.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Парка цвета хаки

Для шопинга, прогулок по городу, для пикника на природе выбирайте парку. Самый актуальный оттенок для такой верхней одежды — фисташковый, оливковый или хаки. Если хотите добавить в образ нотку романтичности, тогда сочетайте с паркой мини-платье.

Если же вас устраивает спортивный стиль с ноткой озорства, тогда может выбрать брюки карго или простые джинсы.

Жакет из бархата

Любая одежда из бархата привносит в образ нотку роскоши, благородства, изысканности. Сегодня стилисты призывают играть на контрастах, поэтому смело комбинируйте жакет из бархата с обычными джинсами из синего или голубого денима. Кажется, что вещи совершенно разные по стилю, но, как ни странно, вместе они смотрятся довольно гармонично и составляют целостный ансамбль.

Обязательным условием является элегантная обувь на каблуках. Это тот случай, когда ботинки на низком ходу или кроссовки категорически не подойдут. Кстати, джинсы должны быть прямого кроя, а ни в коем случае не мешковатые.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04.22 / Ким Кардашьян опубликовала новые фото с Питом Дэвидсоном и рассказала, за что любит его

22.08.22 / France 2 – картинг и бассейн для заключённых — во Франции разгорелся скандал из-за игры в реалити-шоу в тюрьме

21.01.22 / С песнями и смайликами: в годовщину смерти Ленина из мавзолея вынесли сухую ель

05.12.21 / Девушка хотела продать старый диван, но чуть не лишилась маленького сына из-за одной ошибки

29.09.20 / На Марсе обнаружена сеть озер, содержащих воду

18.11.21 / Попав в ДТП, мужчина приобрел память как у рыбки Дори

09.08.22 / Кефаль с волчьей огранкой: 10 идей современной интерпретации классической стрижки

10.03.22 / Собянин рассказал об импортозамещении и поддержке предприятий Москвы

21.06.22 / Исследование: Подушки безопасности убивают больше людей, чем спасают

18.02.22 / Мнение: Автоматизация в СССР, цена на нефть при Брежневе и полные дневники Черняева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика