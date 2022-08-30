Правительство Баварии заключило контракт с Илоном Маском на транспортировку газа кораблями Starship

Глава правительства Баварии Маркус Зедер заявил о заключении контракта с миллиардером Илоном Маском.

В случае угрозы критической ситуации в энергосистеме, газ в регион начнут транспортировать при помощи кораблей Starship. Зедер напомнил, что канцлер Олаф Шольц совершил несколько визитов в нефтедобывающие страны, такие как Катар, Норвегия и Канада, однако так и не смог найти замену российскому газу.

– Если не получается найти решение на государственном уровне, мы полны решимости действовать на региональном, чтобы не допустить остановки промышленности и гуманитарной катастрофы зимой, — рассказал господин Зедер депутатам ландтага.

Корабли SpaceX используют СПГ (метан) в качестве топлива, поэтому компания имеет всё необходимое оборудование и технологии для работы с этим веществом. Объем грузового отсека новейшего корабля Starship — около 1000 кубометров. Сжиженный газ занимает в 600 раз меньше места, соответственно за один полёт получится перевезти 600 тысяч кубометров. Итоговая цена (с учётом стоимости запуска) составит $3300-3700 за тысячу кубометров.

Планируется, что космические газовозы будут приземляться на площадку, оставшуюся от испытательного комплекса ракеты Фау-2. Дальнейшее распределение топлива по электростанциям – уже дело техники. Для экономии средств и снижения выбросов СО2, обратно к берегам США Starship будут отправляться на парусных баржах из переработанного пластика, строительство которых уже началось на верфях в Деггендорфе и Регенсбурге.

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