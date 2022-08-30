В Подмосковье машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси

В подмосковных Люберцах случился инцидент с участием машины скорой помощи. Такси на скорости влетело в скорую, которая двигалась с включенной сиреной. Об этом сообщает VSE42.RU.

Отмечается, что авария произошла на пересечении улицы Салтыковская и Косинского шоссе. В результате столкновения врачебный автомобиль свалился на бок и чудом не врезалась в соседние машины. Как отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, в ДТП никто не пострадал.