 

В Подмосковье машина скорой помощи перевернулась после столкновения с такси

30.08.2022, 11:30, Разное
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В подмосковных Люберцах случился инцидент с участием машины скорой помощи. Такси на скорости влетело в скорую, которая двигалась с включенной сиреной. Об этом сообщает VSE42.RU.

Отмечается, что авария произошла на пересечении улицы Салтыковская и Косинского шоссе. В результате столкновения врачебный автомобиль свалился на бок и чудом не врезалась в соседние машины. Как отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, в ДТП никто не пострадал.


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