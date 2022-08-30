 

Назван ТОП-5 лучших внедорожников с пробегом в России стоимостью 600 тысяч рублей

30.08.2022, 10:34, Разное
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Эксперты сферы транспортных технологий назвали ТОП-5 недорогих внедорожников доступных для покупки в России. В список портала CenyAvto.com попали машины с пробегом стоимостью порядка 600 тысяч рублей.
Лидирует в ТОП-5 кроссовер от южнокорейской компании SsangYong, Rexton первого поколения отличается рамной конструкцией своего кузова. Производитель оснастил машину как дизельным, так и бензиновым мотором в зависимости от модели. При этом мощность двигателя составляет соответственно 163 и 140 лошадиных сил.

Great Wall H5 от китайской корпорации Hover занял вторую строчку рейтинга благодаря приемлемой цене в случае с машиной бу. Рамные внедорожники, вышедшие на протяжение пяти лет, начиная с 2011 года, имеют 2-литровую силовую установку. Ее мощность составляет 143 «лошади», коробка передач в модели механическая, а приводная система полная.

Кроссовер японского техногиганта Toyota RAV4, который сходил с конвейера в 2003-2005 годах, также стоит около 600 тысяч рублей. Его 2-литровый атмосферный агрегат выжимает 150 лошадиных сил, а ресурс хода составит до 500 тысяч километров. Все это обеспечило модели почетную бронзу в ТОП-5.

На четвертом месте оказался еще один внедорожник из Страны восходящего солнца. Outlander второй генерации от компании Mitsubishi, выдает мощность в 170 лошадиных сил. При этом 2,4-литровый двигатель работает вместе с вариатором.

Последнюю строчку также занял японский внедорожник, первое поколение X-Trail
от Nissan оснащен полноприводной системой с вариатором. Мотор на 2,5 литра способен выдавать 165 «лошадей». Ценовой диапазон машины на вторичном рынке также относится к сегменту стоимостью в 600 тысяч рублей.


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