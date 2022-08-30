Утверждены выходные и праздники 2023 года

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30.08.2022, 9:55, Новости дня
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Правительство определило график переноса выходных дней в 2023 году, согласно этому решению новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские – с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года. Кроме того, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября», – сообщается в Telegram-канале кабмина.

Также премьер-министр подписал постановление о переносе выходных дней. «В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», – отмечено в сообщении.

В конце июня Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году, согласно которому новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января.

В 2022 году у россиян запланировано 118 выходных и праздничных дней на 247 рабочих. 


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