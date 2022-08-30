 

Рубль укрепился к доллару и евро

30.08.2022, 9:55, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.08 курс доллара снижается до 60,3 руб. (-0,16%), евро снижается на 0,2%, до 60,25 руб., передает РИА «Новости».

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже снижался на 0,12%, до 60,33 руб., курс евро – на 0,19%, до 60,25 руб., свидетельствуют данные торгов на 10.00.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже во вторник демонстрирует рост ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов впервые с 30 июня, индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов впервые с 20 июля.

По данным торговой площадки на 10.05 индекс Мосбиржи растет до 2304,07 пункта (+0,34%), индекс РТС – на 0,48%, достигая 1203,78 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2299,28 пункта (+0,13%), а долларовый индекс РТС прибавлял 0,11%, поднимаясь до 1199,26 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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