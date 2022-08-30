Посещение матчей РПЛ станет одним из видов исправительных работ

Новый президент РПЛ Александр Алаев рассказал про меры нивелирования некоторых статистических осложнений с посещаемостью матчей.

Теперь приговорённые к исправительным работам россияне будут отрабатывать наказание на футбольных стадионах.

– Мы приняли меры по повышению интереса болельщиков к стадионам. Сейчас есть некоторые неприятности по этому вопросу, хотя я не понимаю их причин. Но имеем, что имеем, и придётся реагировать, – пояснил он.

Инициатива предусматриваетнаправление приговорённых к обязательным работам на стадионы клубов РПЛ. Под контролем сотрудников ФСИН они будут прибывать на матчи и занимать места на стадионах. Им предоставят возможность приобрести символику клубов и активно поддерживать любимую команду (любимую команду будет назначать начальник конвоя). Одну посещённую игру приравняют к 4 часам исправительных работ.

Первый матч с осужденными в качестве зрителей на домашней трибуне пройдёт 3 сентября на ВТБ Арене, где московское «Динамо» примет у себя «Урал».

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