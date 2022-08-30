 

«Горько, но неизбежно» — «Гринпис» одобрил повторный запуск угольных электростанций

30.08.2022, 9:13, Разное
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По словам представителя «Гринпис» Карстена Смида, это горько, но неизбежно, что угольные электростанции, которые уже были отключены от сети в Германии, теперь снова вводятся в эксплуатацию. Экологическая организация признаёт: чтобы освободиться от зависимости от российского газа, нужно на время прибегнуть к углю и восполнить образовавшийся дефицит, — однако непременно компенсировать это в последующие годы.

«Особые обстоятельства требуют особых мер», — пишет немецкий таблоид Bild. Экологическая организация «Гринпис» назвала перезапуск угольных электростанций необходимым для обеспечения электроснабжения.

«Это горько, но неизбежно, что угольные электростанции, которые уже были остановлены, снова подключаются к сети, — заявил в понедельник эксперт «Гринпис» по климату и энергетике Карстен Смид. — Чтобы освободиться от политически обусловленной зависимости от поставок путинского газа, электростанциям, работающим на каменном угле, придётся на короткое время закрыть брешь».

Однако для того, чтобы это не стало шагом назад в деле защиты климата, неизбежно возникающие сейчас дополнительные выбросы должны быть компенсированы в последующие годы, заявил Смид в связи с запланированным повторным вводом в эксплуатацию электростанций, работающих на каменном угле, в Бексбахе и Хейдене.

«Гринпис», однако, требует отказаться от запуска электростанций, работающих на буром угле, для снабжения электроэнергией. «Для обеспечения надёжного электроснабжения не нужно перезапускать ни одну из особенно вредных для климата электростанций, работающих на буром угле, — для достижения согласованных климатических целей они не должны быть запущены снова ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул Смид. «Высокие цены на газ и электричество побуждают к экономному расходованию энергии и делают энергию ветра и солнца непревзойдённо дешёвой», — считает эксперт «Гринпис».

Правительство Германии хочет, чтобы в условиях энергетического кризиса больше электроэнергии снова производилось из угля, с целью экономии газа. Согласно правительственному постановлению, с 14 июля разрешено возобновить работу электростанций, работающих на каменном угле, из так называемого резерва энергосистемы, пишет немецкий таблоид Bild.


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