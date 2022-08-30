 

Мнение: Олигофрения, как и было сказано

30.08.2022, 4:30, Разное
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В продолжающемся кризисе вокруг Запорожской АЭС меня более всего, как это теперь называется, «вымораживает» отсутствие вообще хоть какого-то официального ответа на вопрос – а что, собственно, делают российские войска на этой самой АЭС? ЗАЧЕМ они там?

Полный ноль. Нет даже попытки объяснения – ни мне, ни мировому сообществу.

Я даже в отчаянии прибег к крайней мере – вчера полдня допрашивал моего приятеля и бывшего одноклассника Колю, работника московского ЖКХ, случайно заглянувшего в гости поиграть в любимые “Танки”; Коля у меня за «глас народа» и обычно знает всё – но в этот раз даже он был неубедителен. Сказал только, что «Путин же обещал взять Донбасс – вот и…» Я ему возразил – но Запорожье это ведь никакой не Донбасс! Коля почесал в затылке и выдал, что «ну вот, значит, чтобы Донбасс обеспечить, надо… это самое…» На это я сказал старому другу, что с такими детскими баснями нам в ООН никто не поверит. Коля насупился, явно обиделся и дальше играл уже молча.

Стоит однако отметить, что у российских «официальных лиц» нет даже такой, хромающей на все четыре ноги, версии. У них нет вообще никакого объяснения. Почему российские войска на Запорожской станции – их кто-то туда позвал? Нет. Они ее освободили от террористов? Нет. Они считают ее территорию российской землей? Нет. Они там временно и кого-то ждут? Ни малейшей попытки хотя бы прикинуться, что должен прийти некий Годо и станцию принять.

Это похоже то ли на некую государственную олигофрению («все понимают, только сказать не могут»), то ли, возможно, на какое-то оцепенение, похожее на состояние при «выученной беспомощности». Типа – мы понимаем, что сказать что-то надо, но также понимаем, что – что мы ни скажем, все равно это будет воспринято всеми как собачий бред, и поэтому предпочтем просто молчать… как двоечник у доски. Упорно, отчаянно и безнадежно.

Душераздирающее зрелище. Полнейшая беспомощность, как при отбитом мозге. Но, с другой стороны – как там было в старом русском театре: «Что говорить, когда нечего говорить?»

Источник: Размышления вольного социолога


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