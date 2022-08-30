 

Мнение: Трамп призвал к перевыборам в США

30.08.2022, 4:16, Разное
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Агент Дональд открыто призвал отменить результаты выборов президента США 2020-го года и объявить новые выборы.

Трамп призвал к перевыборам в США

"Теперь стало окончательно ясно, что ФБР похоронило историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, потому что знало, что если бы они этого не сделали, то Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году. Это огромный обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном в нашей стране. Решение – объявить настоящего победителя, или как минимум – объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!" (с) Дональд Трамп

Долой сфальсифицированные выборы! Демократия должна победить! Америка будет свободной!

Источник: Colonel Cassad


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