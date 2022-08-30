Мнение: “Контрнаступление ВСУ на Херсон”. Вечер 29.09.2022

"Контрнаступление ВСУ на Херсон". Вечер 29.09.2022

В районе Благодатного, Снигирёвки, Высокополья и Давыдова Брода противнику существенных успехов добиться не удалось, несмотря на понесенные потери. Прорваться к Киселевке не удалось, также как и обеспечить огневой контроль над дорогой к Высокополью.

В районе поселка Сухой Ставок противник смог продвинуться с плацдарма у Андреевки и сейчас пытается закрепиться в поселке, чтобы попробовать охватить позиции ВС РФ у Давыдова Брода. Из самого поселка противника выбили.

Противник продолжает активно наносить удары по Бериславу, Новой Каховке, в районе Херсона. Уничтожен, как минимум, 1 склад боеприпасов и повреждена баржа, использовавшаяся для переправы через Днепр.

ВС РФ наносят удары на криворожском и никопольском направлениях.

По данным МО РФ, противник в ходе сегодняшних боев потерял около 50 единиц тяжелой и легкой бронетехники, 2 штурмовика, более 560 в/с убитыми.

На фоне обстрелов Берислава и переправы через Днепр противник пытается усилить нажим на р. Ингулец для продвижения к Бериславу. Несмотря на то, что на большинстве участков наступление ВСУ закончилось неудачно, пока не разрешился очередной кризис на Ингульце, рано говорить, что наступление полностью провалилось.

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Видео с Николаевского направления:

https://t.me/boris_rozhin/61728

https://t.me/boris_rozhin/61720

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