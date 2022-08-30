 

В июле застройщики заработали 64,5 млрд

30.08.2022, 1:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Застройщики жилых комплексов в старых границах Москвы реализовали 4,4 тыс. лотов в июле общей площадью 209 тыс. кв. м, выручив 64,5 млрд рублей. Относительно мая объем продаж увеличился почти на треть.

В классе «комфорт» средняя стоимость кв. м составила 264 тыс. рублей, квартиры – 11,6 млн рублей. Самой популярной новостройкой в сегменте стал ЖК «Level Южнопортовая» от девелопера Level Group.

В классе «бизнес» средняя стоимость кв. м составила 399 тыс. рублей, квартиры – 21,9 млн рублей. Наибольшей популярностью пользовался проект «Символ» от «Донстроя». За месяц в данном сегменте началась реализация трех ЖК: «Дмитровское небо» от «ЛСР», «Интеллигент» от компании «Мосреалстрой» и ЖК «Дом Malevich» от концерна «Крост».

Самым популярным финансовым инструментом остается ипотека. Доля ипотечных сделок во многих новостройках достигает 80%.

По прогнозам аналитиков, по итогам августа будет зафиксирован небольшой рост цен, в пределах 2%. Более серьезное подорожание произойдет в течение осени.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.21 / Под дождем: Киану Ривз был замечен в Берлине в перерыве между съемками фильма “Джон Уик 4”

29.08.22 / Британский авианосец отправился на крупнейшие учения, но сломался недалеко от дома

27.01.22 / Павел Мамаев женился на подруге своей бывшей жены Аланы

06.06.21 / Изменяйте температуру воды: как мыть волосы, чтобы они быстрее росли

16.01.22 / УАЗ отозвал четыре микроавтобуса, в которых рабочие забили не все болты

05.01.21 / Следственный комитет возбудил уголовное дело против коронавируса

03.09.21 / Немецкие исследователи выяснили, что собаки способны понимать, являются действия человека преднамеренными или случайными

17.05.21 / Сон с партнером благотворно сказывается на фазе с быстрыми движениями глаз

21.04.21 / Королева Елизавета II потеряла еще одного близкого человека в день похорон мужа

07.06.21 / Очистка воды от загрязнения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика