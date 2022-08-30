Умыться пенкой и сменить наволочки: как помочь своей коже после сна с макияжем

Сон с макияжем является довольно распространенной ошибкой. Понятно, что причины могут быть разные: загулялись на вечеринке и пришли домой без сил, читали книгу и уснули, просто откровенно поленились дойти до ванной комнаты. Главное, чтобы это не вошло в привычку. Но что делать, если вы все-таки уснули с макияжем? Специалисты дают несколько эффективных советов.

Тщательное умывание

Недаром говорят, что один пропущенный уход за кожей отбрасывает ваш внешний вид на два шага назад. Не думайте, что сон с макияжем пройдет для вас бесследно. Последствия могут быть самыми тяжелыми. Но не будем паниковать раньше времени. После того как вы проснулись, немедленно идите в ванную смывать косметику. Первый слой нужно снять гидрофильным или косметическим маслом, которое соберет не только косметические продукты, но и освободит поры от себума.

Вторым очищающим средством должна стать пенка для умывания без масел и парабенов. Нежное средство проникает глубоко в поры, вымывая грязь и остатки жира. Пройдитесь по коже легкими движениями по массажным линиям.

Увлажнение и питание

Следующим этапом обязательно должно быть увлажнение и восстановление в самых глубоких слоях, поэтому используйте тоник, нанесенный на ватный диск. Не забудьте протереть шею и зону декольте. Только после этого наносите увлажняющую сыворотку легкими похлопывающими движениями, так средство быстрее впитается.

Только после этого наносите питательный крем. Предпочтительнее использовать экологически чистые продукты без аллергенов и на растительной основе.

Отшелушивание

Большинство специалистов рекомендуют использовать легкие кислотные пилинги, чтобы убрать тусклый цвет лица, который случился от недостатка кислорода, и препятствовать образованию черных точек. Ни в коем случае не используйте механические абразивные пилинги вроде абрикосовых косточек, сахара или кофе, так вы еще больше повредите и без того уставшую кожу. Достаточно будет пилинга на основе цитрусовых. Также хорошо подойдет пилинг-скатка, которая удаляет омертвевшие клетки вместе с наносимым на лицо средством.

Смените наволочку

Очищение, увлажнение – это базовые навыки, о которых мы лишний раз упомянули. Теперь серьезно. Следующим важным пунктом, после того как вы вышли из ванной после умывания, является смена постельного белья, в первую очередь наволочки.

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Не нужно быть магистром дерматологии, чтобы провести параллели: легли с макияжем, оставили половину косметики на постели, вечером снова легли спать и собрали на лице не просто остатки косметики, а “отравленные” бактериями. Вы рискуете получить обратное загрязнение, которое может стать катализатором аллергии, покраснения и шелушения. Поэтому сразу же смените не только наволочки, но и простыни и пододеяльник тоже, потому что невидимые глазу частицы сразу попадают и на них.

Отдохните от макияжа

Если вы уснули с макияжем, специалисты рекомендуют отказаться от декоративной косметики вообще на ближайшие пару дней. Кожа, поврежденная косметикой, должна полностью восстановиться, мелкие воспаления должны исчезнуть, чтобы не случилось разрастания проблемы. Используйте в течение дня только специальные бумажные салфетки для сбора себума с Т-зоны и минеральную воду для лица в распылителе. Постарайтесь не пользоваться даже рассыпчатой пудрой, она забивает поры и может сушить кожу, если в ее состав входят парабены.

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Предупрежден – вооружен

Конечно, забывать о снятии макияжа регулярно не стоит, потому что за ночь кожа впитывает в себя косметику, которая может стать канцерогеном. Если вы собираетесь на мероприятие и точно знаете, что вернетесь домой поздно и без сил, подготовьтесь заранее. Например, поставьте возле кровати пачку влажных салфеток для снятия макияжа, флакон с тоником, несколько ватных дисков. Даже такая нехитрая процедура, как влажная салфетка, поможет снять большую часть макияжа и даст кожным покровам доступ к кислороду. Ночью кожа обновляется, происходит синтез коллагена, выводятся токсины. Все это становится невозможно, если на поверхности лежит слой косметики, который в течение дня пропитался кожным жиром.

Дополнительные методы

Производители косметики почти на каждом своем продукте пишут рекомендации о том, что средства нельзя оставлять на ночь на лице. Помимо различных высыпаний можно столкнуться с отеками, это индивидуальные свойства организма. Если вы подвержены отечности, введите в привычку протирать лицо утром кубиками льда. Их заранее готовят не просто из воды. Это может быть отвар успокаивающих или тонизирующих трав, специи или обыкновенная минералка. Добавки выбирайте в соответствии с проблемами, которые хотите решить по ходу.

Для борьбы с высыпаниями используйте для отвара мяту, ромашку, мелиссу. Заморачивайтесь в морозилке в специальных формочках для приготовления льда. После этого нанесение сыворотки и крема обязательно.