 

Мнение: Турция увеличивает плату за проход Проливов

30.08.2022, 1:30, Разное
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Турция в 5 раз подняла плату за проход через проливы Босфор и Дарданеллы.

Турция увеличивает плату за проход Проливов

В соответствии с правами, предоставленными Турции Конвенцией Монтрё, страна в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.
«Была упразднена платежная система по курсу, закрепленная на 75-процентной скидке в 1983 году»,— пишет издание. Постановление должно вступить в силу 7 октября.
По оценке газеты, годовой доход Турции увеличится на $200 млн. Сейчас страна зарабатывает на проливах $40 млн в год.
Конвенция Монтрё от 1936 года.

https://www.kommersant.ru/doc/5535516 – цинк

Стоит также отметить, что при успешной постройке судоходного канала, Турция планирует зарабатывать на нем по полной программе, без каких-либо ограничений, которые существовали или существуют в связи с конвенцией Монтре. Собственнно, фактор экономической выгоды был одним из важных элементов лоббирования выгоды постройки канала и его способности в обозримой исторической перспективе обеспечить его выход на окупаемость.

Источник: Colonel Cassad


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