Выбрать праймер, заполняющий поры, и оставить в покое брови: как обновить свой макияж после 30 лет

Модные тенденции в макияже приходят так же быстро, как и уходят. Блогеры с упоением рассказывают, на какие бьюти-тренды ориентироваться в этом году, снимают ролики, показывая эффектные образы, которые больше подходят моделям на подиуме. По достижении определенного возраста в организме запускаются процессы старения, и милые дамы после 30 лет хотят поддерживать свою внешность на должном уровне. Им уже не нужны модные эксперименты: все, что им требуется – грамотный омолаживающий макияж.

Не быть смешной

Женщине после 30 лет потребуются не только новые средства по уходу за кожей. Ей обязательно стоит пересмотреть свой макияж, чтобы не выглядеть смешной. Например, очень яркие румяна прекрасно смотрятся на юной девушке, но не на умудренной опытом леди, строящей карьеру. Также стоит забыть о графических арт-стрелках для глаз, которые идеально подойдут только для костюмированной вечеринки.

Знаменитый визажист Тоби Хенни, работающая с самыми известными топ-моделями, утверждает, что каждая женщина должна знать к 30 годам, какие оттенки ей подходят. И исходя из этих знаний, обновить макияж.

Скрыть темные круги под глазами

В 20 лет девушка, которая всю ночь тусила в клубе, просыпается утром свежей: ее кожа выглядит прекрасно, и на лице нет никаких признаков веселого времяпрепровождения. А в 30 лет женщина уже не может себе позволить не выспаться: у нее будет уставший вид, а мешки под глазами станут слишком явными. Увы, кожа в этой области с каждым годом теряет коллаген и эластин, а именно эти два ключевых элемента отвечают за молодость. Кроме того, многие женщины страдают от нарушений оттока лимфы, что еще сильнее усиливает отечность.

У дам, перешагнувших 30-летний рубеж, появляются темные круги под глазами, и их легко можно закамуфлировать специальными кремовыми средствами. Для этого нужно использовать корректор желтого или оранжевого оттенка, который скроет видимую синеву.

Забыть о стойкой туши

После 30 лет женщине стоит приобрести качественную удлиняющую тушь, которую легко можно смыть молочком. О декоративной косметике с более высокой стойкостью, не поддающейся воде, лучше всего забыть: излишнее трение вызовет раздражение, а попавшие на слизистую глаза частички могут спровоцировать воспаление.

Отшелушивать кожу

После 30 лет нельзя забывать о процессе удаления мертвых клеток с поверхности кожи. Этот тот самый возраст, когда нужно заботиться о своем лице, потому что в 20 об этом мало кто помнил. Когда кожа чистая и увлажненная, тональное средство ложится ровнее, легко растушевывается и держится гораздо дольше. Сделать так, чтобы макияж подчеркивал красоту и молодость, а не старил – главная задача.

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Американская академия дерматологии уверяет, что правильное отшелушивание ороговевших клеток придаст женской коже здоровое сияние. Оно простимулирует регенерацию, увеличит количество коллагена, усилит микроциркуляцию крови, избавит от неровностей и черных точек.

Менять привычки никогда не поздно

Знаменитый косметолог Рене Руло помогает ухаживать за лицом голливудским дивам. Она считает, что прошли времена, когда женщины пренебрежительно относились к своей внешности.

«Не говорите, что вы слишком стары, чтобы менять свои привычки. Начинайте с сегодняшнего дня, помогайте вашей коже восстанавливаться, без вашей помощи она это не сделает», – дает совет дерматолог, имеющая за плечами более 30 лет работы с селебрити.

Выкинуть плотный тон

Когда женщине уже за 30, а она продолжает пользоваться плотными тональными основами, то только подчеркивает количество морщинок у нее на лице. Звездный визажист Тоби Хенни точно знает, что хороший макияж напрямую зависит от состояния кожи. Она считает, что время косметических средств с очень плотной текстурой прошло. «Сухой и возрастной коже они не нужны. Использование такого камуфляжа не сделает ее визуально моложе, а наоборот, подчеркнет все имеющиеся проблемы», – признается профессионал своего дела.

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По ее словам, появление морщинок в 30 лет – нормальное явление, и маскировать их плотными тональными кремами – непозволительная ошибка. В этом возрасте стоит обратить внимание на легкие СС-крема, которые оказывают как декоративный, так и уходовый эффект.

Не забывать о солнцезащитном креме

Визажист советует наносить солнцезащитный крем на лицо каждый раз, когда женщина выходит на улицу. С помощью макияжа невозможно скрыть преждевременное старение, вызванное воздействием солнечных лучей. При желании средство можно смешать с СС-кремом с жидкой текстурой.

Получится идеальное легкое покрытие, которое станет альтернативой плотному тональному средству.

Использовать праймер с силиконами

По словам визажистов, многих женщин заботит текстура кожи: они хотят скрыть поры и морщины. На помощь им приходит силиконовый праймер, выравнивающий рельеф и делающий макияж более стойким.

Независимо от возраста, нужно использовать косметический продукт, который наносят под тональную основу. Праймер с силиконами заполнит поры и сделает их незаметными.

Не выщипывать брови

Наши матери могут рассказать о том, как они выщипывали брови, превращая их в удивленные запятые. Хорошо, что этот тренд остался в 70-х, потому что сейчас в моде естественность.

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Визажист Шерил Ренелла уверена, что брови подчеркивают красоту лица. «Отрастите их прямо сейчас, ведь тонкие ниточки делают женщин старше. А если и придется что-то выщипать, удалите волоски только по линии роста», – говорит она.

Ежедневно удалять макияж

Дерматолог Ранелла Хиш подчеркивает, что ночь – время, когда кожа восстанавливается, а косметика, которую забыли снять, этому мешает. Закупорка пор и вредные вещества, попавшие на лицо, разрушают коллаген.

Удаление косметики с лица так же важно, как и правильный макияж. Это, безусловно, один из самых важных элементов, который должен быть в распорядке дня каждой женщины. Тональный крем и пудра, не удаленные с вечера, забивают поры, а не смытая на ночь тушь вызывает раздражение глаз.

Купить кремовые румяна и отказаться от пудры

После 30 лет женщинам лучше всего пользоваться румянами с кремовой текстурой и забыть о пудре, которая подчеркивает морщинки на лице.

Кэролайн Барнс красит звезд кино и знает все о том, как сделать их визуально моложе. «Пудра создает красивый бархатный цвет лица, но в то же время она сильно сушит кожу. Чтобы минимизировать риски, наносите ее пушистой кисточкой и только на Т-зону, которая более подвержена жирности», – уверяет визажист.

Мечты о молодости кожи

С возрастом кожа женщины претерпевает множество изменений, причем не в лучшую сторону. Хочется сохранить молодость и остановить признаки старения. В 30 лет изменения еще не сильно бросаются в глаза, но если не ухаживать за собой, то к 40 годам будут видны все недостатки ухода.