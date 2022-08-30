Как исправить ошибку в кредитной истории?

– Вы рассказывали, что важно регулярно проверять свою кредитную историю на предмет ошибок. А что если там обнаружится какой-то чужой кредит? Что нужно предпринять, чтобы эту ошибку исправить? У меня, кстати, с кредитной историей все в порядке, я проверил. Но хочу знать, что делать, если какой-то косяк вдруг появится, – Андрей Т., г. Данилов.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– К сожалению, люди подчас сталкиваются с такой проблемой, как ошибка в их кредитной истории. Это может случиться по нескольким причинам. Возможно, банк просто не передал в Бюро кредитных историй (БКИ) сведения о том, что ваш кредит закрыт. Именно незакрытые кредиты и просрочки – самые частые ошибки в кредитной истории. Но может случиться и так, что кредитор оформил на ваше имя кредит или заем без вашего ведома, то есть вы стали жертвой мошенников. Безусловно, кредиторы проверяют личность клиента, прежде чем выдать деньги, но иногда преступникам удается их обмануть.

В любом случае необходимо написать заявление в банк или МФО с требованием исправить ошибку. Кредиторы могут принимать такие обращения дистанционно – через свой сайт, мобильное приложение или электронную почту. Банк быстрее выяснит ситуацию с вашей кредитной историей, если обращение вы напишите правильно: приведете факты, приложите копии квитанций об оплате или выписки из личного кабинета, если речь идет о несуществующей просрочке. Оспаривая ошибку, вы должны самостоятельно представить все доказательства. В течение 10 рабочих дней кредитор обязан провести проверку и переслать в БКИ правильные данные. Ошибка будет исправлена.

Но может случиться, что кредитор не согласится с вашими аргументами и будет настаивать на невыплаченном кредите или просрочке. Тогда решить проблему можно только через суд.

Мой совет – храните данные вашего паспорта от посторонних людей, ни в коем случае не размещайте сканы страниц паспорта в социальных сетях, не оставляйте документ без присмотра. А закрывая кредит или кредитную карту, попросите у банка документ об отсутствии задолженностей. Эти меры предосторожности помогут избежать ситуации, когда в вашей кредитной истории окажется просрочка или чужой кредит.

И еще. Не следуйте уговорам сторонних лиц проверить и исправить вашу кредитную историю за деньги. Такие посредники тоже могут иметь мошеннические намерения. Напомню, дважды в год вы можете самостоятельно, пользуясь порталом Госуслуги проверить свою кредитную историю бесплатно. Если она действительно содержит ошибки, теперь вы знаете, как её исправить.