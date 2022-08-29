BI – российская экономика процветает — вопреки всем пророчествам Уолл-стрит о её скорой гибели

После начала российской спецоперации на Украине многие американские аналитики поспешили предсказать РФ экономический спад, однако прошло полгода, и свои прогнозы им пришлось пересмотреть. Как пишет Business Insider, российская экономика процветает — вопреки всем пророчествам Уолл-стрит о её скорой гибели.



AP

Когда в конце февраля войска Владимира Путина вошли на территорию Украины, многие аналитики с Уолл-стрит поспешили предсказать РФ экономический спад. Однако, как пишет Business Insider, прошло полгода, и свои прогнозы им пришлось пересмотреть.

Как отмечает издание, в первые недели боевых действий казалось, что мрачным пророчествам суждено сбыться. Западные союзники ввели суровые экономические санкции, включая запрет на импорт российской нефти и вытеснение российского рубля с международных валютных рынков. Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость. В марте ведущий инвестиционный банк JPMorgan заявил, что валовой внутренний продукт РФ упадёт во втором квартале на 35% по сравнению с предыдущим. Goldman Sachs предсказал российской экономике сильнейший крах со времён распада Советского Союза в начале 1990-х годов.Однако ВВП РФ за три месяца до 30 июня упал в годовом исчислении всего на 4%. Получается, что её экономический рост сократился даже меньше, чем во время пандемии коронавируса: во втором квартале 2020 года её ВВП рухнул на 7,4%. На этом фоне JPMorgan заключил, что российская экономика выстояла под гнётом жёстких санкций.

«Имеющиеся данные не указывают на резкое падение активности, по крайней мере, на данный момент, — говорится в недавней аналитической записке стратегов банка. — Таким образом, всё вероятнее, что профиль российского ВВП скорее соответствует затяжной, но не очень резкой рецессии».

Поддержал экономику более мощный, чем ожидалось, экспорт — в том числе сырой нефти. По данным Международного валютного фонда, РФ пошёл на благо устойчивый спрос со стороны внутренних потребителей и кремлёвской программы по борьбе с безработицей.

«Внутренний спрос демонстрирует некоторую устойчивость благодаря тому, что эффект от санкций на внутренний финансовый сектор удалось смягчить, а рынок просел меньше, чем ожидалось», — заявил МВФ в июле.

Аналитики с Уолл-стрит также предсказывали, что по экспорту нефти из России, третьему в мире производителю после США и Саудовской Аравии, ударит эмбарго Запада. По данным Международного энергетического агентства, российская экономика сильно зависит от экспорта энергоносителей, а доходы от нефти и газа в прошлом году составили 45% федерального бюджета. США ввели эмбарго на импорт энергоносителей из РФ в марте, а ЕС в мае согласовал поэтапный запрет, под который на данный момент попало до 75% закупок российской нефти.

В марте Goldman Sachs предрёк, что Москва едва ли найдёт других покупателей сырой нефти, учитывая, что её отключение от банковской системы SWIFT помешало Центральному банку РФ задействовать валютные резервы.

«Иллюстрацией можно считать то обстоятельство, что о росте китайских закупок российской нефти пока не сообщается. При этом Китай в последние годы не наращивает импорт ни иранской, ни венесуэльской нефти», — отмечают аналитики.

Однако РФ по-прежнему экспортирует 7,4 миллионов баррелей нефти в сутки, по данным Bloomberg за июль. Большую роль сыграли индийские закупки. Импорт Нью-Дели рос пять месяцев подряд, пока немного не снизился в июне. Но Индия по-прежнему потребляет 1 миллионов баррелей российской нефти в день — это на 900% больше, чем в феврале. А вот Европа отвыкнуть от российской нефти так и не смогла. По данным Bloomberg, ЕС по-прежнему завозит по 2,8 миллионов баррелей в день — всего лишь на 30% меньше февральского суточного уровня в 4 миллионов баррелей.

Как заключает издание, с введением западных санкций Уолл-стрит не видела для российской промышленности и сектора услуг ничего, кроме боли. С началом спецоперации российский индекс деловой активности, который отслеживает тенденции в двух секторах экономики, рухнул с 50,8 в феврале до 37,7 в марте (при этом значение выше 50 указывает на рост, а ниже 50 — на спад).

Стратеги Goldman Sachs назвали сокращение «широким», отметив резкое падение производства, новых заказов и особенно завоза экспортных комплектующих. И посоветовали Москве готовиться к дальнейшему снижению.

Однако спустя всего несколько месяцев российский индекс деловой активности вернулся в зону роста. В апреле он поднялся до 44,4, в июне — выше 50, а в прошлом месяце достиг 52,2. Это означает, что российская экономика процветает — вопреки всем пророчествам Уолл-стрит о её скорой гибели.