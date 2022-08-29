Мнение: Заполненность ПХГ в Европе, газ по 5000 и российский индекс цен на нефть

1. До осени остался месяц, а газовые хранилища на юго-востоке Европы и в Прибалтике заполнены очень слабо, на 50-60% (ссылка). Часть стран региона отказалась покупать газ за рубли, а Венгрия и примкнувшая к ней Австрия надеются, что для них поставки продолжатся в любом случае, и эту зиму они как-нибудь переживут.



Впрочем, имеет значение не только заполненность, но и общий размер хранилищ. Как мы недавно с вами обсуждали, заполнение ПХГ более чем на 80% не спасает Германию, поскольку даже максимального объёма хранилищ заведомо не хватает на покрытие всех надобностей немецкой экономики. Система рассчитана на постоянное, круглогодичное поступление российского газа. Но теперь его поступает гораздо меньше, и не исключено, что в итоге поставки прекратятся вообще.

2. Дмитрий Медведев намекает у себя в Телеграме, что нынешние цены на газ, выросшие за год примерно в 10 раз, ещё не предел (ссылка):



Главам государств и правительств стран Европейского союза.

В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года.

With warm regards [С тёплыми пожеланиями].

Действительно, у России есть способы сделать так, чтобы газовые цены для европейцев окончательно улетели в небеса.

3. Вновь зазвучали предложения о создании собственного российского индекса цен на нефть, независимого от западных индексов (ссылка):

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила сформировать актуальные российские индексы цен на нефть и продукцию нефтегазохимии (НГХ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы. Разработчиком проекта захотела стать сама ФАС.

Представитель ведомства заявил, что инициатива направлена на отказ от зарубежных индикаторов на фоне продолжающегося санкционного давления. Сейчас цены на российскую нефть марки Urals регулируются на основе данных международных компаний Argus и S&P Global Platts. В то же время индексы для определения стоимости продуктов НГХ на российском рынке отсутствуют. Создание отечественных индикаторов позволит России самостоятельно рассчитывать цены на нефть и нефтепродукты, а также сдержать «необоснованный» рост цен и «расширить линейку возможностей» для реализации товаров.

Для развития проекта ФАС предлагает расширить перечень предоставляемой на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) информации о внебиржевых договорах по поставкам нефти.

Давно пора. Попытки организовать полноценную торговлю нефтью на Петербургской товарной бирже предпринимаются уже давно, чуть ли не десять лет. Сопротивление приходится преодолевать огромное — очень многие нефтяники до последнего времени держались за доллар изо всех сил, до судорог в побелевших пальцах. Даже и сейчас дедолларизация движется медленно. Пожалуй, если бы США не начали прокси-войну, про полноценные русские сорта нефти и вовсе пришлось бы забыть.