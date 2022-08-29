 

Как собаки узнают свои самые любимые игрушки

29.08.2022, 23:10, Разное
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Оказывается, собаки очень хорошо запоминают свои любимые игрушки благодаря частому взаимодействию с ними. Это позволяет, например, найти свой любимый резиновый мячик среди десятков других и достаточно быстро.

В результате нового исследования эксперты выяснили, что собаки чаще всего анализируют параметры предметов, с которыми взаимодействуют, используя нюх и зрение. Это помогает оценить не только расстояние до игрушки, но и определить ее запах, внешний вид и форму.

Чем чаще питомец играет с предметом, тем лучше он его запоминает. Эта информация сохраняется головным мозгом животного и используется по мере необходимости. Таким образом, собака может вспомнить свою игрушку даже спустя годы и обрадоваться ей.


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