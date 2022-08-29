Территорию возле станции метро “Каширская” привели в порядок

До конца 2022 года должны завершиться работы на девяти последних станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Тогда самое большое метрокольцо, состоящее из 31 станции, можно будет считать замкнутым.

В настоящий момент специалисты работают не только под землей, но и возле вестибюлей станций, ведь очень важно, чтобы рядом была вся необходимая для комфортных и быстрых поездок инфраструктура, удобные дороги и тротуары. У станций создают новые места отдыха – скверы, спортивные и детские площадки.

Территорию возле станции метро “Каширская”, реконструкция которой пока продолжается, недавно привели в порядок. Скоро станция станет частью БКЛ, а значит, пассажиров здесь будет значительно больше.

Рабочие благоустроили два сквера возле Каширского шоссе, улицу Маршала Шестопалова и проспект Андропова. Был создан комфортный пешеходный маршрут через сквер от станции метро “Каширская” до музея-заповедника “Коломенское”, где любят отдыхать москвичи и проводить время туристы.

Кроме того, были приведены в порядок тротуары и дорожки в скверах. На проезжей части у сквера между станцией метро “Каширская” и музеем-заповедником “Коломенское”, а также на парковке рядом с ним заменили асфальт.

Возле станции полностью обновили уличное освещение. Там установили более 60 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками. А еще рядом с “Каширской” появилось два современных остановочных павильона с

зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.

Напомним, станция метро “Каширская” была запущена в августе 1969 года. Тогда она была частью лишь Замоскворецкой линии. С 1995 по 2019 годы станция обслуживала упраздненную Каховскую линию. Это первая построенная в московском метро кросс-платформенная пересадка.

Ранее сообщалось о работах на станции БКЛ метро “Нагатинский затон”. Стены станции украшают мозаикой с обитателями рек московского региона. 12 панно с изображениями рыб

из натурального камня и смальты уже скоро смонтируют. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.