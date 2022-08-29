Мнение: Двое в комнате – Бэд и Ленин…

Неожиданно, но очень приятно порадовал БедКомедиан. Точнее, порадовал-то он почти 1,5 месяца назад, просто до меня только что дошло. Отличный, более чем 2-часовой (!!) ролик, у которого тем не менее уже более 11 млн. просмотров. Я никогда не был таким уж большим поклонником Бэда, и не раз говорил почему: чуял я в нем постоянно прорывающуюся страсть к совку и вообще “левизну”, в общем, “красноту”. Вы знаете, как я отношусь к “свидетелям СССР”.

Но! В наше время встретить творческого человека, которому претит ура-патриотизм и братоубийственная война, и который не стесняется и не боится говорить об этом в полный голос – уже бесценно. Понятно, что Бэд критикует нынешнюю катастрофу со своих позиций – но важно, что по крайней мере сама по себе война не вызывает у него ни малейшего энтузиазма, более того, он ясно видит ее “кнопки” и с отвращением на них указывает. Молодец!

Забавно, однако, что Бэд (в отличие от Компартии Российской Федерации, которая стремится перещеголять даже ЕР в своем милитаристском и “патриотическом” угаре) ведет свою критику СВО с, по сути… ленинских позиций. Такая теплота и ламповость критики сегодня вызывает лишь умиление. Но тем не менее надо признать: БедКомедиан – это Ленин сегодня, и я практически ни капли не шучу. Еще немного, и он мог бы взять за основу (в укор Зюганову) исконно большевистский лозунг – о “перерастании войны империалистической в войну гражданскую”, ибо риторика Бэда абсолютно вся оттуда.

В своем ролике он разоблачает военную пропаганду обеих сторон – и российской, и украинской – с абсолютно, как сказали бы лет 40-50 назад – классовых позиций. Все войны нужны буржуям ради их прибылей и барышей, пролетариям разных наций нечего между собой делить, их враги – не люди другой национальности, а собственные буржуи, олигархи и продажные политики, и, дескать, неважно, какова фамилия и национальность олигарха – Коломойский или Дерипаска, Мордашов или Яценюк. Буржуазия сеет рознь и готова продать мать родную (родное село) ради барыша, а империалисты всего мира (США, Англия) точат зубы на нашу землю.

Я нисколько не утрирую, все это в чистом виде – пересказ содержания ролика Бэда, действительно талантливо и смешно сделанного. В точности и остроте ума Бэду не откажешь. Мне, к примеру, очень понравился момент, когда он дает эпизод из “русского” фильма “Крым”: наш “Рэмбо” приезжает в Крым до 2014 года, выясняет, что там бендеровцы сожгли его родную хату, убили деда и концы в воду, он приходит к местному представителю украинской власти требуя расследования, украинский мент куражится над отечественным Рэмбо, говорит, что расследовать ничего не будет, “тут наша власть”, “ты тут никто”, “ты что, хочешь, чтобы я у тебя наркотики нашел и в тюрьму упек на 10 лет?!!”… И тут влезает с комментарием БэдКомедиан, делая круглые глаза и чуть не заикаясь от возмущения: “Это ж получается – у них там на Украине ментам наплевать на людей?? Они преступления расследовать отказываются?? Более того – они, получается, могут ни в чем не повинному человеку НАРКОТИКИ ПОДБРОСИТЬ??? Да как же такое возможно? Как же они живут-то в такой стране?!”

Смех и грех. 100% попадание – как не любить Бэда? Но вместе с тем, просмеявшись, нельзя не отметить – это опять-таки чисто ленинский приём: смещение акцента с национального на классовое, и за счет этого – преодоление попытки новородящейся украинской буржуазии уйти в построение “украинского национального государства”. В 20 веке проканало – сработает ли тот же прием в 21 веке? Едва ли.

Но нет сомнения, что ленинская риторика все еще сильна в самой России, а КПРФ не сможет долго служить заглушкой для такого рода настроений. Если долго держать Зюганова крышкой на кипящем чайнике – в конце концов дождутся, что Зюганова сорвет и унесет волной обжигающего пара (тогда-то он наконец покраснеет!) к чертовой матери, а главой КПРФ станет, к примеру, Бэд (почему нет? Это полностью в тренде повсеместного перехода шоуменов в политику).

Тогда-то мы с ним и схлестнемся. Не с нацистских, конечно – с либеральных позиций. Когда-то и либералам надо будет сказать свое слово – после 30 лет молчания.