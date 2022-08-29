 

Мнение: О ситуации в Николаеве 29.08.2022

29.08.2022, 22:35, Разное
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О ситуации в Николаеве 29.08.2022

Главной новостью сегодня стало полное отключение воды во всем городе.
Власти уже не сваливают вину на обстрелы, а признаются, что произошла авария на водозаборе, и сроки включения воды неизвестны.
В соцсетях многие считают, что главной причиной отключения стала полная непригодность соленой воды из лимана, которая вредит сетям намного больше, чем отсутствие воды.

На этом фоне особенно болезненно позвучала информация о закрытии нескольких точек по раздаче питьевой воды. По все вероятности, там доочищали воду из водопровода, и отключение центрального водоснабжения стало причиной их закрытия.
В воскресенье в Николаев приезжала Ирина Верещук. По некоторым данным ее приезд должен был погасить скандал между Сенкевичем и региональным омбудсменом Хмельницкой, которая обвинила городские власти в отвратительных условиях для беженцев.
Для того, чтобы притушить этот скандал, она привезла обещания выделить дополнительные средства на хостелы и убежища.
Городские власти подсластили пилюлю для безработных, включив их в список имеющих право на получение гуманитарки.
Правда, для того, чтобы попасть в этот список, нужно быть официально зарегистрированным в центре занятости, а таких в Николаеве всего..1800 человек.

Если учесть признания Кима, что 80 процентов николаевцев потеряли работу, то цифра явно не соответствующая масштабу нуждающихся.
Но учитывая и без того огромные очереди за гуманитаркой, в которых дерутся и скандалят отчаявшиеся пенсионеры, проблем с получением пакетов с продуктами заметно прибавится.

Если еще неделю назад городские власти отказывались от идеи принудительной эвакуации населения, то сейчас об этом все громче и громче звучат голоса из Киева, которые включили Николаевскую область в число критических, наравне с Харьковской и Запорожской.
За усердие в репрессиях главу Николаевского СБУ Неведрова повысили до генерала.

Понятное дело, ни в одной области не идут таким потоком сообщения о задержаниях пожилых людей, которые «пророссийски высказываются в соцсетях». Да и «корректировщков» хватают почти ежедневно.
Сквозь зубы власти признали потерю Благодатного, от которого до Николаева всего 32 километра.
Но при этом продолжают «наступать на Херсон, прорывая очередные линии обороны на пути к Херсону.
Но в это не верят даже самые отъявленные городские «патриоты».

(с) Лариса Шеслер

https://t.me/LarShesler/65 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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