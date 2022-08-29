Научит – Личное мнение

В запрещённой и экстремистской соцсети — скандальчик. Откачавшая недавно жир (но не весь) визажистка Гоар решила провести марафон по похудению.

Это модно — учить худеть за денежку. Сколько таких гуру в соцсетях? Чем Гоар хуже, или ей не нужны деньги?



Ох и научу я вас сейчас накладывать фильтрики! Фото: Соцсети

Зрители, конечно, всё равно в шоке. Не понимают.

Доктора вопят. Спортсмены вопят. Худые девушки с нарисованным прессом тоже вопят.

А вот эти вопли как раз понятны. Мы, это мы, только мы — специалисты по похудению! К нам идите на марафон или купите только нашу программу.

А я вот честно скажу, что не вижу разницы, кто именно учит худеть — полная визажистка или интернетный диетолог. Как по мне, так вообще нет разницы.

Самое смешное тут в том, что формула похудения и без гуру давно всем известна:

Кардио + Силовые – Сахар = Красивое тело.

Кто не понимает формул, могу ещё проще: начинайте двигаться, давайте нагрузку мышцам и пересмотрите рацион питания, сократив быстрые углеводы.

О чём можно ещё говорить на бесконечных марафонах по похудению?

Хотите ускорить процесс? Это тоже возможно, но опять же — вся информация, как это сделать, находится в открытом доступе, я годами бесплатно делилась ей. Читать умеете? Так читайте.

К слову, худею тут одну свою подружку — максимально быстро, но без спортзала. Это интересный вызов даже для меня, когда в отсутствие времени на занятия и без какого-либо инвентаря, мы получим хороший результат на выходе.

Если не соскочит, то к концу года поделюсь с вами проверенным рабочим способом, как и что делать. Бесплатно поделюсь, не бойтесь — я своим принципам не изменяю.

К чему это я? Ах, да: ржака, конечно, что творится в соцсетях. Но раз есть такое предложение, значит есть и спрос на это.

Как худели и худели ли?

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