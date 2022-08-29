Мнение: Раввин о дружбе с Россией, переименования на бывшей Украине и советский нарратив о колониализме

1. Раввин Михаил Финкель доходчиво объясняет в ходе дискуссии, почему Израиль ни в коем случае не должен ссориться с Россией. Основных причин две.



Первая причина, менее важная. Россия имеет очень сильные позиции в регионе, в котором расположен Израиль. Серьёзная ссора с Россией может быть для Израиля смертельно опасна. Вторая причина, более важная. Еврей, который помнит историю 20-го века, должен занять сейчас сторону России, так как иное было бы предательством еврейского народа.



Вот видео. Смотреть с отметки 28:20 (ссылка):



2. На освобождённых территориях Донбасса возвращают коммунистические названия городов и улиц, а кое-где на бывшей Украине пытаются восстанавливать памятники Ленину. То есть, возвращают имена тех деятелей, которые, как подробно объяснил в феврале Владимир Путин, сыграли решающую роль в отрыве Украины от России. А исторические дореволюционные названия тем самым стирают.

Формально у ДНР и ЛНР есть основания для отмены всех украинских указов и законодательных постановлений на освобождённых территориях республик. Кроме того, значительная часть украинских переименований была вызвана отнюдь не стремлением вернуть исторические названия, а русофобией и нацистской пропагандой. Понятное дело, нам не нужен ни Нью-Йорк вместо посёлка Новгородского, ни проспект Бандеры вместо Московского проспекта.

Также нам не нужны многочисленные Ленины, Дзержинские, Кировы и прочие деятели советского пантеона, которые не имеют ни малейшего отношения к названным в их честь улицам, сёлам и городам.

В Крыму тем временем возвращают исторические названия (ссылка):



В Симферополе переименовали центральные улицы Карла Маркса и Шмидта. Об этом со ссылкой на соответствующее решение депутатов горсовета сообщает пресс-служба администрации.

“Депутаты Симферопольского городского совета поддержали переименование улицы Карла Маркса в Екатерининскую, а Шмидта – в улицу Потемкинскую”, – говорится в сообщении.

Логичное решение. Названия исторические, отменённые большевиками. Григорий Потёмкин лично руководил строительством города, а было это в правление Екатерины II, которая посетила Симферополь в 1787 году во время своей знаменитой поездки в Крым. Что хорошего сделали для Симферополя известный славянофоб Карл Маркс или революционер лейтенант Шмидт, сказать затруднительно.

3. Историк Сергей Цветков приводит пример того, как в раннем СССР при Сталине рассказывали о якобы колониальной политике России на Украине (ссылка):

«Русские оккупанты» и «колонизаторы» Украины — это было узаконено в советской школе и вузе.

Просто одна страничка содержания ничем не примечательной книги, образовательный исторический мейнстрим, так сказать: Лебедев В. И. Реформы Петра I: Сборник документов. — М.; Л., 1937.

Ладно ещё, когда говорят о колонизации Новороссии, в смысле заселения пустых степных территорий Дикого поля (от Одессы до Донецка) в конце 18-го и в 19-м веках. Однако, судя по упоминанию Александра Даниловича Меншикова, речь идёт о событиях начала 18 века, времён Петра I и гетмана Мазепы. Оказывается, с точки зрения части советских историков, Россия тогда «колонизировала» Украину, а не воссоединилась с ней ещё в 1654 году, на Переяславской Раде.