DeepMind: обнаружены почти все известные науке структуры белков

Эксперты из компании DeepMind представили научной общественности бесплатное программное обеспечение, представляющее собой базу данных почти всех известных на данный момент белковых соединений.

В 2020 году специалисты из компании DeepMind уже публиковали данные о программному продукте AlphaFold AI, который позволяет получить данные о структуре и особенностях организации белковых соединений, которые известны науке. База же расширяет возможности программы и позволяет получить доступ к той или иной информации без необходимости ожидания моделирования.

На данный момент в базе содержится информация о структуре 98% всех известных белков. Это значительно упростит и ускорит процесс разработки новых лекарств и других важных соединений, использующихся в промышленности, медицине и других сферах.