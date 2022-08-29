Мнение: По “контрнаступлению на Херсон”.

Украинские источники заявляют о "контрнаступлении на Херсон" и удар в направлении на поселок Сухой Ставок (в районе Белогорки) и даже взятие поселка Сухой Ставок. Пока что отмечается попытка продвижения из района Андреевки в направлении на Брускинское, Сухой Ставок и Костромку.

В целом, это все те же попытки ВСУ реализовать планы середины августа с наступлением на Берислав, чтобы срезать часть плацдарма ВС РФ на правом берегу Днепра.

Также фиксируются интенсивные артиллерийские обстрелы Берислава (горит цех машиностроительного завода), а также традиционные позиционные бои на реке Ингулец (Криворожское направление) и в районе Потемкино-Высокополье (Никопольское направление – там кстати ночью накрыли скопление войск противника в районе Новоронцовки – много 200х). Отмечаются потери противника в людях и технике в районе Ольгинки и Высокополья.

Также активные бои идут в районе Партизанского и Александровки, где после взятия Благодатного фронт продвинулся к Николаеву.

В Новой Каховке объявили эвакуацию жителей в бомбоубежища из-за многочасового обстрела города из РСЗО. В Херсоне и в районе Новой Каховки работает ПВО. Стоит отметить, что одна ракета HIMARS штатно не сработала и упала целой на территории области. Ее уже вывезли на изучение.

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