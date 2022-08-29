 

Зачем Решетова вернулась в Москву – Личное мнение

29.08.2022, 21:04, Разное
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Настя Решетова, которая ещё месяц назад выступала с заявлением, что больше никогда не сможет носить короткие юбки, вернулась в Москву, где благополучно продемонстрировала и голые ноги, и любовь к современному искусству.


Фото: Соцсети

Подозреваю, что с дубайским принцем или с кем там она встречалась у Насти не сложилось, и девушка решила взяться за бывшего.

Отсюда — и её весьма откровенные наряды на фоне ночной Москвы вместо покрытой головы на фоне мечети, и демонстрация своей якобы заинтересованности в современном искусстве, которым увлекается Юнусов.

В этот момент наверняка напряглись сидящие под одним пледом две женщины — Симона и Валя.


Фото: Соцсети

Им я советовать ничего не буду: Симона и без меня знает, как устранять конкуренток за внимание сына. А Валя слишком, как мне кажется, неумна, чтобы послушать моего совета и именно сейчас сложить трусики в чемодан и свалить от Юнусова.

Посоветую Решетовой.

Насть, не надо тебе искать жениха в Москве. Здесь парни избалованные, особенно те, которые тебя интересуют.

И уж, тем более, тебе не нужен инфантильный холостяк на каблуках.

Пока не поздно, бери сына подмышку и дуй, моя золотка, к его деду — папке Тимати.


Фото: Соцсети

Селись в их замке, пусть дед привязывается к внуку. А ты на этот раз не тряси там на семейных завтраках бидонами, а помни: жена твоего несостоявшегося свёкра — женщина, и ей такое может быть неприятно. Выстраивай с ней хорошие отношения. От неё многое зависит.

У деда есть деньги. Гораздо больше, чем у Тимати.

Войди в эту семью. Стань её частью. Узаконь там своего сына. И найди мужика там же.

Где живёт дед? На юге Франции? В Швейцарии? Вот там и ищи!

Не надо тебе по Москве с голыми ногами заполыскивать. Не трать время. Тем более, на Тимурку. Времени у тебя не так много.

Выходи замуж за богатого швейцарца. Увози с собой сына. Пока сын маленький, мужчина к нему привяжется. Ты родишь ещё детей и забудешь, кто такая и Симона, и Шишкова, и зачем тебе когда-то нужно было скупать нелепую мазню в претенциозных говно-галереях.

Имеющий уши да услышит.

Источник: Лена Миро


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