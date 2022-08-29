Мнение: На ком держится Евросоюз, рецессия в ЕС и остались ли на Западе протестантские ценности

1. В России есть регионы-доноры, а в Евросоюзе – страны-доноры. Доноров в ЕС меньше, чем реципиентов. На заглавном графике члены ЕС ранжированы по своему чистому вкладу в бюджет ЕС (вложенные деньги минус полученные обратно). Как видно, ЕС держится главным образом на Германии, Франции, Италии и Нидерландах. А вот вся Южная и Восточная Европа получают субсидии (ссылка):



Особенно крупные суммы из бюджета ЕС забирают Польша, Венгрия, Греция, Португалия и Румыния. Очень значительные субсидии, с учётом небольшого размера населения, получают Прибалтика и Болгария.

Данные несколько устаревшие, но с 2018 года принципиально ничего не изменилось, кроме того, что Британия вышла из ЕС и доноров теперь стало ещё меньше.

2. Большинство аналитиков признаёт, что экономическая рецессия в Евросоюзе в ближайшее время практически неизбежна (ссылка):



Экономика еврозоны с большой вероятностью столкнется с рецессией, считают 60 процентов опрошенных Bloomberg экспертов. Их число увеличилось с 45 процентов в прошлом опросе и с 20-и после начала российской спецоперации на Украине.

Так, риски экономического спада в Европе достигли рекордно высоких с ноября 2020 года значений. Застой производства уже в этом квартале может коснуться крупнейшей экономики Европы — Германии. Причиной усугубления ситуации агентство называет дефицит энергоресурсов, в том числе вызванный сокращением поставок газа из России. Нехватка топлива может еще больше разогнать инфляцию в регионе.

Компании и домохозяйства в еврозоне столкнулись с серьезными проблемами из-за беспрецедентного роста цен и «энергетических угроз России». Кроме того, кризис в регионе обострился на фоне аномальной жары, которая этим летом привела к падению уровня воды в реках Европы. Обмеление водных артерий негативно скажется на поставках, а также на работе атомных электростанций (АЭС).

От роста цен на энергию пострадают прежде всего северные страны ЕС, где всё-таки требуется какое-никакое отопление. От засухи заметнее всего пострадали Германия и Франция. Удар пришёлся по тем самым странам-донорам, на которых держится Евросоюз.

3. В комментариях написали, что Запад держится вовсе не на дешёвом труде иммигрантов, не на дешёвых товарах из Китая и не на дешёвых энергоресурсах из России (третий столп, как видим уже демонтирован и далее будет поддерживать скорее Китай).

По мнению читателя tolstyjnemez, наши западные соседи просто честно живут и хорошо работают – отсюда и легендарное европейское благополучие (ссылка):

Живу на Западе 30 лет. Ну так вот, если тут и есть 3 столпа, то я их перечислю.

А. Трудолюбие. В какую деревню не заедешь — видно. Там доски пилят, там какие-то кабеля на катушки наматывают, тут проволоку гнут в пружины и т.д. и т.п. без конца. Все вкалывают.

Б. Экономия. У меня друг миллионер. Придёшь к ним в гости — максимум, две сосиски и немного салата на человека выдадут… Они так привыкли, они по-другому и не умеют.

В. Честность. Репутация здесь реально дороже денег. Один раз укради или соври — всё, будут всю жизнь вспоминать.

А в России всё наоборот — имперское мышление, мол, будем крышевать слабые страны и за их счёт жить, как арабские шейхи, ни в чём себе не отказывая, причём воры все — от президента до рядового мента, все это знают, никого это не волнует… А что жизнь хреновая — так это Запад виноват!

Фактически, Толстый немец перечисляет ценности так называемой протестантской трудовой этики. Они действительно долгое время были важным фактором успеха европейской цивилизации, и сейчас ещё много где сохраняются в Европе.

Но в плане трудовой этики китайцы как минимум догнали разнообразную и толерантную Европу, поэтому (а также с учётом огромного внутреннего рынка) товары у них дешевле. Россия, в свою очередь, самая большая страна на свете, и россияне готовы жить и работать в суровых северных условиях, а потому у нас много ресурсов и они (для нас) дешёвые.

Кроме того, европейцы почти прекратили размножаться, а проблему рабочей силы, особенно на низкооплачиваемых и непрестижных работах, они решают за счёт завоза молодняка из других стран.

В XIX веке, когда основным энергоресурсом был уголь, добываемый на европейских шахтах, а рождаемость в Европе была высокой, ведущие европейские страны крепко стояли на ногах и были в основном самодостаточны. Тогда-то капиталистическая трудовая этика помогала им быстро развиваться.

Современная Европа уже не та. Фундаментальные основы из под неё выбиты – спасибо зелёным, радужным, красным и прочим разрушительным идеологам современности.

Трудовой этики уже недостаточно. Даже если у автомобиля прекрасный мотор, он никуда не поедет, если бензобак пуст, колёса дырявы, а водитель вышёл на пенсию.

Наконец, продвинутая трудовая этика не чужда и России. Сейчас, после 30 лет капитализма, мы начали уже отходить от социалистической модели «делаем вид, что работаем», возвращаясь к дореволюционной практике качественного и ответственного труда.