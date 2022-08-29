Личное: “Как правильно выйти из отношений?”

Друзья, ну что я могу сказать?

Все правильно ответили на вопросы мои, не к чему даже придраться.

Надеюсь, что вы не только теоретически это все знаете, но и в практических ситуациях видите ориентиры верно.

Давайте попробуем проверить на этом письме.

bito4ki

Пожалуйста, помогите мне уйти из отношений.

(Запрос автора был бы адекватен, если бы шла речь о большом дисбалансе, то есть о большом плюсе партнера. В реальности же дисбаланс совсем небольшой и плюса партнера практически нет, появляется он только в ответ на щипцы автора. Почему автор просит помочь убрать щипцы, а просит помочь дособирать анти-шкатулочку и долепить маску жертвы?)

Я была рядом с мужчиной, который нормально ко мне относился, но не любил, а я очень старалась быть комфортной.

(Почему автор считает, что быть комфортной – это слив? Быть комфортной надо в любых отношениях, и с друзьями, и с родителями, и с детьми, и с партнерами. Быть комфортной = отсутствие эгоцентризма)

Ему 35, он программист, очень высокий, симпатичный. Мне скоро 33, работаю в маркетинге, учусь на программиста, высокая, с лишними 20 кг. У него тоже лишние 20 кг, и мне кажется это единственная причина почему он был со мной. Он не раз говорил как хочет похудеть и как комплексует. В основном инициатива в начале общения была моя.

После первого свидания я подумала что не понравилась ему, но он позвал на второе и я согласилась. И так продолжалось – я видела что ему так себе, но он продолжал звать, и я шла.

(Автор “согласилась”, то есть сделала одолжение парню, который очень понравился ей, но недостаточно горел на ее взгляд. Почему она так формулирует?)

Мы встречались почти 4 месяца, и за это время меня шатало от не горит – уйду, до ну вот же – проявляет заботу. Шатало внутри, ему я этого не показывала, на поверхности всегда заставляла себя быть приветливой и вежливой. Наверное это так и выглядело, вымученно и натужно. Я очень боялась щипцевать, буквально помешалась на идее о том что щипцевать нельзя, хотя на самом деле щипцевала, потому что липла.

(У автора маска жертвы и анти-шкатулка, поэтому часто кислые щи и ее щипцы связаны именно с этим. Ей же кажется, что ее липкость – это стремление быть комфортной. Видите, как искажает настройки “страх быть в минусе” и корона Сокровища?)

Мы живём на разных концах города, оба работаем удалённо – он постоянно, я три дня в офисе. Встречались в основном на выходных, или в пятницу-в четверг, ходили куда-то, ехали к нему и я оставалась у него на выходные. В ресторанах платил он, в кафе или ещё за какой-нибудь досуг платила я. Дал зубную щётку, купил ванные принадлежности и фен – сказал чтобы мне было меньше вещей возить с собой. Помогал с учебой. Готовил вкусную выпечку и давал с собой. Играли в настольные игры и смотрели кино, готовили вместе. Как-то я предложила ему поехать на концерт моих любимых исполнителей в очень далекий город, он согласился и сразу взял билеты на самолет, я потом на ту же сумму сняла номер. Потом сказал что ему понравилась поездка на релаксе.

(Их отношения недавно начались, автор нравится парню, однако ей хотелось бы больше страстей и больше корма короны. Недовольная корона убеждает ее уйти из отношений, где ее любят недостаточно. В реальности динамика была бы лучше, не будь у автора маски жертвы)

Я всегда у него убирала, готовила новые блюда – ему в основном нравилось. Когда начали встречаться я предлагала досуг – покататься на великах, устроить пикник в парке, пекла банановый хлеб и миндальное печенье. На его день рождения мы пошли в музей науки, куда он хотел сходить, я нашла ресторан где подают блюдо которое он говорил что всегда хотел попробовать, повела его в кафе мороженое, где ему очень понравилось, подарила вещи для дома, которыми он теперь пользуется. Сказал что на мой день рождения тоже надо будет что-нибудь классное придумать. Помогла ему с небольшой перестановкой, он попросил с ним съездить выбрать новый диван, спрашивал меня по поводу дизайна интерьера.

(Автор описывает все свои вложения, хотя это какие-то мелочи, банановые и миндальные)

Я ни на что не жаловалась, но к своему стыду была дояркой. Часто я понимала что мне нужно уже ехать домой и заниматься своими делами, но он меня целовал и от моей воли вообще ничего не оставалось, я начинала в общем-то к нему приставать, когда он явно не хотел. В голове орало как ты можешь так себя позорить, сто тысяч раз зарекалась вообще его трогать, но в какой-то момент я просто превращалась в лужу.

(Сложно оценить была ли она дояркой, но то, что она творила, чтобы это компенсировать – хуже во много раз. Вместо удовольствия и благодарности парню за удовольствие ее корону бомбит, маска жертвы растет, отвращение к себе и обида на него растут. Почему это происходит?)

Никогда не говорил что любит, никогда не дарил цветы. Один раз мы говорили о чём-то и он на эмоциях сказал “рассказывай мне, всё, мне интересно потому что я люблю…” осёкся и продолжил “…проводить время с тобой”. Потом как-то сказал, “ты вроде теперь часть моей жизни”, я спросила почему “вроде” – он сказал что потому что не хотел чтобы это звучало слишком серьёзно. А я ничего на это не сказала.

(Он осторожен в словах, потому что знает про досье, которое собирает автор, чтобы потом ему предъявить. Страх партнера что-то не так сказать или сделать всегда означает только одно – вы его задолбали своими претензиями. Уберите претензии, расслабьтесь, а не стройте планы, как его за все наказать)

Я очень хотела семью и говорила себе что ничего страшного, через пень колоду, но всё вроде более менее нормально. Что я слишком много хочу. Что да, я подстроилась с самого начала, но это изменится. С чего бы вдруг. Мне казалось что ему нравилось какое-то движение, которое началось с моим появлением, он уже год работал из дома и никуда не ходил, был одинок, в депрессии, друзей у него особенно нет, о чём он тоже сказал что чувствует себя неуверенно, жаловался на неудачную планировку дома – теперь занимается улучшением.

(Чтобы динамика была лучше, надо было больше, а не меньше любви, больше спонтанности, больше благодарности парню, больше радости на лице, а для этого перестать чувствовать себя жертвой. ОЗ автора маловата для парня, однако он привязался к ней и она ему симпатична. Шанс на рост СЗ был, если бы не черный чемоданчик автора)

Мне казалось что это всё хорошо, я отмахивалась от того что он начал грубовато шутить, говорил в основном о себе и о своём, хотя в начале отношений говорил что хочет узнавать мои интересы. Мог перебить и начать говорить о своём, хотя сам спрашивал что-то. Рассказывал про свои сны, а про мои слушать ему было неинтересно. Как-то поставил на ночь свою музыку, говорил про красивые тексты, я вспомнила про одну из своих любимых песен и начала рассказывать про текст, а он сказал “завтра поставим твою”.

(Здесь сами проанализируйте, что такое)

Ему было скучно со мной, моя ОЗ для него слишком мала, в последнее время мы часто молчали, но при этом он все время благодарил за классные выходные и делал вид что всё ок, а я поддерживала. В моменты нежности предлагал полететь в отпуск в тёплую страну и недавно спросил что я делаю зимой, потому что он хотел бы провести со мной новый год или рождество.

И если раньше я цеплялась за какие-то хорошие воспоминания, то когда в прошлую нашу встречу я случайно заметила что у него на телефоне установлено приложение знакомств, все развеялось. Правда не сразу, я была такой тряпкой, что даже ничего не сказала, проигнорировала, пока не проснулась на следующий день и не поняла какой это отстой и как я могла не спросить сразу.

(Приложение знакомств, установленное на телефоне мужчине, кажется автору преступлением)

Увидела что предпочитала считать нежностью то, что было на самом деле жалостью. Предпочитала считать его “ты для меня важна”, “ты чудесный человек”, “ты такая хорошая”, “мне нравится проводить с тобой время”,”не хочу тебя отталкивать”, проявлением нежности. Ну может это она и была, чисто человеческая.

Отчётливо увидела, что да, он был заботливый, но отношение ко мне было как к тихой младшей сестре, не как к женщине. Оно и понятно.

(Автор продолжает собирать анти-шкатулку. Ей кажется, что так будет проще уйти из отношений. На самом деле анти-шкатулка не дает уйти из отношений экологично и закрывает поле для будущих счастливых отношений. То есть даже если отношения бесперспективны, не надо “избавляться от минуса” такими драконовскими способами как автор. А как надо и почему?)

Но теперь имеет значение только то, что у него установлено приложение “для поиска друзей и отношений”. Я очень цепляюсь за эту мысль, как будто это спасательный круг, потому что это очень чёткий и ясный повод для разрыва. Я поймала себя на мысли, что даже хочу чтобы он стал доказывать своё право иметь у себя это приложение, даже под предлогом “искать друзей”. Потому что если он вдруг начнёт обнимать и просить прощения и успокаивать, я не знаю что делать и что сказать. Это штурманство наверное, но он как-то уже так меня успокаивал, говорил что ни за что не хочет меня обижать и расстраивать, что я для него много значу. Ему нравится образ хорошего и правильного человека.

(Вот что автор переживает. Ей кажется, что надежды на развитие отношений – ее главный враг и все обращает на борьбу с этими надеждами, держит фокус на том, как она раздавлена и унижена. А на самом деле лишние ожидания – это штурманские планы и справляться надо с ними совсем другим способом. Каким?)

А я очень боюсь стать ещё более жалкой, боюсь что я сорвусь и после такого продолжу с ним встречаться. Я уже хотела уйти, ещё до того как узнала про приложение, я чувствовала что падаю вниз, что пока я остаюсь рядом с ним, я скорее всего ничего не смогу поменять.

Я уже почти неделю свыкаюсь с мыслью что в субботу поговорю с ним. Ушла в работу и почти поселилась в зале, это меня сейчас очень поддерживает. Он писал в среду, прислал смешное видео и как всегда спросил как проходит неделя. Я сказала что всё хорошо, но устала и напишу ему в пятницу. Не знаю насколько это адекватно с моей стороны, может вообще не стоит встречаться ради того чтобы уйти. Я вообще очень сомневаюсь в своей адекватности.

(Еще бы не сомневаться, занимаясь таким самогазлайтингом. Каждый раз, когда вы хотите внушить себе какую-то деструктивную идею, вы занимаетесь сведением себя с ума)

Я думаю сказать как есть – что заметила приложение у него на телефоне, ничего не сказала потому что не хотела в это верить и жалею что проигнорировала это тогда, но на самом деле игнорировать это я не могу и не хочу, что он мне больше не нравится.

Как мне поступить так чтобы правильно выйти из этих отношений?

(Выйти из отношений или остаться, в любом случае надо увидеть свои реальные границы. Это позволит в любом случае получить нормальный эффект. Опишите, как это будет выглядеть, друзья)

Спасибо