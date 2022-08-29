 

Мнение: Звучат шаги – мои друзья уходят

29.08.2022, 20:01, Разное
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В Макдональдс я бросил ходить уже лет 20 как, мебель от Икеи никогда не покупал (поскольку она мне никогда не внушала доверия), Кока (как и Пепси) колу не пью вовсе лет 25, Мереседесы не покупаю, серверы от Dell мне до фени, автомобили Тесла – бред, на кофей мне начхать… Но сегодня меня все-таки достали.

Logitech полностью уходит из России и увольняет сотрудников

Логитек! А у меня веб-камера от них! Вот прямо сейчас на меня смотрит! Эх… Не уйти.

Источник: Размышления вольного социолога


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