Мнение: Прощальным костром догорает эпоха

Ситуация с лесными пожарами за последние два года, вопреки всем прогнозам и обещаниям, продолжает ухудшаться. За последние 15 лет лесные пожары стали масштабнее в 7 раз. В этом году среди наиболее «отличившихся» Якутия, ХМАО и Рязанская область, граничащая с Московской агломерацией.

Есть два внятных объяснения происходящему: глобальное потепление (на фоне нынешнего лета вроде бы выглядит почти правдоподобно) или развал лесной отрасли, системы пожарной охраны и государства в целом, что и дает означенный эффект.

По всей видимости, здесь работают оба эти объяснения. «Оптимизация» уничтожила не только здравоохранение, а вообще всё вокруг себя. Как напалм, после которого даже микробы чувствуют себя не очень. «Майские указы» при этом будут почище любого напалма.

Мы уже наблюдали, как это работает по событиям 20-21 года, когда выбитое здравоохранение не потянуло тривиальную инфекцию. Ковид стал просто запалом, запустившим процесс окончательного обрушения отрасли, но убили ее задолго до ковида.

С пожарами, по всей видимости, всё то же самое. Отрасль лесного хозяйства — это структура развития. Затраты на нее были признаны неэффективными и их изъяли на поддержание устойчивости страны, которую обокрали и растранжирили. А с учетом того, что оптимизировали те же самые, кто и обокрал перед этим, нетрудно было понять, чем всё закончится.

Так что горим и будем гореть. Ничего другого уже не будет. Убитая лесная отрасль не справляется с тривиальным жарким летом. А гениальный управленец, который разменял систему МЧС на пиар-акции и теперь активно продвигает не менее пафосные танковые биатлоны и прочие авиа-дартсы, отполировал еще и систему пожарной охраны до состояния, которое лучше всего описывается известным анекдотом: коллектив прекрасный, условия сказочные, но как пожар — хоть увольняйся.

Лучше всего о происходящем, как мне кажется, сказал Юрий Шевчук, добавить просто нечего: «Прощальным костром догорает эпоха, и мы наблюдаем за тенью и светом»©

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