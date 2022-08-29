Политолог Самонкин раскритиковал желание Беглова переложить ответственность за закон о КРТ на Москву

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что при работе над законом о комплексном развитии территории (КРТ) чиновники Смольного опирались на федеральные нормы, а они далеки от совершенства.

Политолог Юрий Самонкин считает, что Бегловпытается переложить ответственность на Москву, из-за чего еще больше теряет доверие петербуржцев, уставших от постоянных проблем в городе.

Выступая на телеканале «78» губернатор Александр Беглов заявил, что работа над законом о КРТ производилась с учетом ФЗ. При этом также учитывались пожелания горожан.

«Вокруг этого вопроса сейчас очень много спекуляций, фейков, небылиц, откровенного вранья. Мы действуем в соответствии с федеральными нормами и ничего не придумываем», — заявил Александр Беглов.

Федеральный закон дает региональным властям возможность произвести реновацию с учетом интересов жителей «хрущевок». Он позволяет гарантировать выделение людям жилья в их же районе или муниципальном округе. Власти Москвы так и поступили, занимаясь реновацией кварталов. В Петербурге на первое место поставили интересы застройщиков, поскольку закон о КРТ позволяет выселять жителей «хрущевок» в любой район в черте мегаполиса.

Политолог, президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин считает неубедительной попытку Беглова переложить ответственность на Москву.

«Я не согласен с мнением действующего губернатора Петербург о том, что федеральный закон несовершенен. Он совершенен. Существуют нормы и гражданского законодательства, и федерального законодательства, где соблюдены жилищные гарантии прав гражданина. Это и жилищный кодекс, который очень сильно за последнее время изменился», — подчеркнулСамонкин.

В Москве уже много лет занимаются реновацией кварталов и на программу никто не жалуется. Все спорные ситуацию решаются оперативно на уровне региональных и муниципальных властей. Для Петербурга опыт Москвы не совсем подходит из-за уникального архитектурного наследия. Некоторые «хрущевки» в городе, по словам Самонкина, имеют историческую ценность.

«Для Петербурга нужна совсем иная, уникальная градостроительная политика, по примеру таких же реновационных элементов. Эти гарантии должен обеспечить Смольный, губернатор, его команда, потому что это исполнительная ветвь власти. Им даны достаточно широкие полномочия, которыми они не пользуются. При любом удобном случае они сразу подключают Москву или ссылаются на недостатки федерального законодательства», — отметил Самонкин.

Беглову следует изменить градостроительную политику Петербурга, чтобы не похоронить окончательно свой и без того низкий рейтинг. Последние решения губернатора были непопулярны в РФ и в Петербурге. Он провалил все начинания, за которые брался — от уборки снега до «мусорной реформы».

«Жители, конечно же, на пределе, они недовольны его работой и будут оценивать это на предстоящих выборах. И если, извиняюсь за выражение, он сейчас накосячит и не будет выполнять свой функции, а только ссылаться на несовершенство федерального закона и путаться в юридических нормах, люди такому руководителю просто перестанут доверять», — считает Самонкин.

Политолог не понимает позицию губернатора Беглова. Программа реновации кварталов успешно реализуется не только в Москве, но и в других регионах страны. Петербургу тоже нужна программа реновации, но ее следует проводить с учетом специфики региона. Беглов избегает лишних хлопот и не хочет брать на себя ответственность.

«Беглов, получается, не то что «сливается», а перекладывает ответственность на Москву, на несовершенство законодательства, вместо того, чтобы просто объяснить этапы, сроки, отчитаться. В его выступлениях мы не видим отчета перед людьми, идут только общие фразы», — подытожил Самонкин.

Петербуржцы, смотревшие выступление Беглова 25 августа на канале «78», оценили его, как неудачное. Губернатор ограничился только общими рассуждениями. По поводу закона о КРТ он сказал, что документ пока не принят. На самом деле закон о КРТ был принят ЗакСом и подписан Бегловымэтим летом. Пресс-службе губернатора пришлось немало поработать, чтобы скрыть очередной провал оконфузившегося чиновника.