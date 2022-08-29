От двубортного пиджака до красного платья. Вещи, которые будут актуальны осенью 2022 года

С наступлением осени появляются новые модные тренды. Тенденции, которые ожидают нас следующие несколько месяцев, весьма обнадеживающие и наверняка порадуют модниц.

В конце лета всегда присутствует атмосфера грусти. Напоминание о том, что вот-вот станет прохладно и темно, навевает тоску. Однако не стоит поддаваться унынию. Осень – самый уютный период в календаре, он полон цвета и текстуры. Когда еще вы можно носить ярко-красный искусственный мех или глянцевую кожу с ног до головы?

Вот вещи, которые будут актуальны осенью 2022 года.

Кожаный тренч

Классический тренч доминирует много лет, но эта кожаная модель защищает от непогоды и при этом выглядит особенно стильно. Хорошее кожаное пальто оправдывает свою стоимость. Оно может служить десятилетиями и со временем будет выглядеть только лучше.

Юбка макси

Микро- и мини-юбка была хитом весенне-летнего сезона, но прохладная осенняя погода требует чего-то более существенного. Юбка макси возвращается, и на этот раз это не летящая летняя юбка, а облегающая или расклешенная, которая лучше всего сочетается с трикотажем с напуском.

Бретонская полоска

Трикотаж с бретонской полоской испытывает настоящий бум. Как только ушли купальники, так сразу же появились полосатые джемперы, а комплект “бретонский трикотаж + джинсы скинни + балетки” стали переходной формой любой модницы. К счастью, этот классический трикотаж возвращается каждый год, поэтому джемпер, купленный сейчас, будет актуален еще много сезонов.

Сапоги

Сапоги до колена вне конкуренции и уверенно обошли ботильоны. Они подходят ко всему: коротким юбкам, платьям до колена, джинсам. В этом сезоне, чем сапоги выше, тем лучше.

Каждый год можно быть уверенным в том, что модные бренды предложат удобные и стильные сапоги до колена. Это могут модели из замши или натуральной кожи, с блочным каблуком или острым носком.

Вельвет

Вельвет несправедливо был забыт на многие годы. Он практичный и прочный, обладает бесспорным винтажным очарованием и осенней эстетикой и выглядит весьма непринужденно. В этом сезоне в тренде юбки, брюки и даже платья из вельвета.

Юбка миди хорошо сочетается с укороченным топом и сапогами, с белой хлопковой рубашкой и ботинками, с футболкой и кроссовками.

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Кремовые вельветовые брюки делают образ более изысканным.

Двубортный вельветовый блейзер прямого кроя станет настоящим хитом осени 2022 года.

Длинное красное платье

Маленькое черное платье давно является традицией, но в этом году на подиумы ворвалось головокружительное длинное огненно-красное платье.

Леопардовый рисунок

Леопардовый принт — это то, что нужно этой осенью. Пятнистый принт зарекомендовал себя как вариант для смелых модниц, и в этом сезоне он охватывает все – от платьев-комбинаций до обуви, сумок и головных уборов. Принт “зебра” также будет актуален, но леопардовый рисунок – беспроигрышный вариант. Особенно эффектно смотрится платье на бретелях в бельевом стиле.

Двубортный пиджак

Трудно найти лучшую модель, чем двубортный классический блейзер, в котором идеально сочетаются крой и универсальность.

Возможно, в вашем гардеробе уже есть двубортный пиджак, а если нет, то сейчас самое время его приобрести. Оптимальный вариант – это негабаритная модель с глубоким вырезом, в котором можно чувствовать себя свободно и при этом не выглядеть громоздко.

Школьная сумка

Возвращение в школу в сентябре всегда было связано с новой сумкой, с которой предстояло жить весь год до наступления лета. Осень предлагает множество ранцев и сумок с верхней ручкой, достаточно вместительных для всех предметов первой необходимости и достаточно стильных для офиса, а также выходных дней. В этом сезоне они заменят сумки маленького размера.