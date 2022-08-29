Учения “Восток-2022” пройдут на девяти полигонах

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе брифинга для иностранных военных атташе заявил, что стратегические учения “Восток-2022” пройдут на девяти полигонах.

“Девять основных полигонов находятся на территории Восточного военного округа и будут участвовать в практических действиях. Шесть – общевойсковые полигоны (“Князе-Волконский”, Сергеевский”, Успеновский”, Горячие Ключи”, Лагунный”, Бурдуны”), три – авиационные (“Новосельский”, Телемба”, бухта Анна”)”, – заявил Фомин.

Практическая отработка наступательных и оборонительных действий позволит улучшить полевую, морскую и воздушную подготовку.

Учения “Восток”, которые пройдут 1-7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил, станут завершающим этапом подготовки Вооруженных сил РФ в этом году.