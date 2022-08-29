 

Учения “Восток-2022” пройдут на девяти полигонах

29.08.2022, 17:46, Разное
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе брифинга для иностранных военных атташе заявил, что стратегические учения “Восток-2022” пройдут на девяти полигонах.
“Девять основных полигонов находятся на территории Восточного военного округа и будут участвовать в практических действиях. Шесть – общевойсковые полигоны (“Князе-Волконский”, Сергеевский”, Успеновский”, Горячие Ключи”, Лагунный”, Бурдуны”), три – авиационные (“Новосельский”, Телемба”, бухта Анна”)”, – заявил Фомин.

Практическая отработка наступательных и оборонительных действий позволит улучшить полевую, морскую и воздушную подготовку.

Учения “Восток”, которые пройдут 1-7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил, станут завершающим этапом подготовки Вооруженных сил РФ в этом году.


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