Папа Римский сыграл соло из Highway to Hell на благотворительном концерте

Папа Римский Франциск удивил паству своим умением играть на электрогитаре.

Он посетил благотворительный концерт Metal Jesus 2022 в Риме и вышел на сцену во время выступления австралийской группы AC/DC.

Глава католической церкви поприветствовал публику и напомнил, что Ватикан с 2020 года благословляет рок (а христианский рок – с 2008 года), а AC/DC лично он слушает с 1970-х.

– Могу с уверенностью сказать, что если бы не AC/DC, я бы вряд ли стал тем, кем являюсь. Обращаясь к вам, музыкантам, я хочу сказать, что ваша музыка звучит в аду. И в раю явно завидуют. Аве рок! – провозгласил понтифик.

Завершая своё выступление, Франциск попросил гитару и исполнил соло из легендарного сингла группы Highway to Hell, а также бросил публике свой крест со словами «У меня таких много».

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