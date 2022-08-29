 

В скоропомощных комплексах Москвы внедрят цифровую систему оценки состояния пациентов

29.08.2022, 17:20, Разное
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На основе клинических алгоритмов цифровая система определяет степень тяжести состояния пациента. Это происходит в течение пяти минут.

По словам Раковой, уровни приоритетности оказания медицинской помощи отмечается цветом. Красный – требуется реанимация, желтый – необходимо наблюдение, зеленый – пациент стабилен, уточнила заммэра.

“С помощью внедрения цифровой системы мы повышаем надежность диагностики — сервис лишний раз обращает внимание на возможные риски, а также максимально четко позволяет определить тех, кому жизненно важно в первую очередь оказать помощь», — добавила Анастасия Ракова”, – отметила она.

Систему интегрировали в единую цифровую платформу здравоохранения, поэтому все данные о состоянии пациента сразу попадают в электронную историю болезни, к которой имеют доступ врачи. Система позволяет выявить пациентов, которые нуждаются в особом внимании.

Сервис не заменяет врачей, а является их помощником. Окончательное решение принимает медик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил новый стандарт экстренной медпомощи. В следующем году современные скоропомощные корпуса появятся на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.

Работу в комплексах организуют по новому стандарту. Там будут действовать единые медицинские алгоритмы. Благодаря специальной планировке и логистике корпусов пациентам будут оказывать помощь максимально оперативно.


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