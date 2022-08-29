 

Там могилы родителей и брата: Сухоруков после падения будет умирать в Подмосковье

29.08.2022, 17:20, Разное
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“Говорю всем: помирать поеду в Орехово-Зуево, – сообщил Виктор Сухоруков. – Это моя родина. Я там единственный народный артист России – фабричный пацан из казарм пробился”.

На пути к славе ему многое пришлось пережить. “Конечно, были и падения, и ошибки, и грехи, Слава Богу, не преступления, – цитирует Сухорукова журнал “Кинорепортер”. – И опять-таки победа в том, что что я выныриваю из мутной воды и опять несусь к вершинам. И все эти вершины – они и орехово-зуевские. Когда открывали скульптуру, где Сухоруков сидит на скамейке и глядит вдаль, я сказал, что это памятник не мне, и не лукавил. Это памятник моему поколению, которое мечтало”.

Ранее в интервью “Дни.ру” Виктор Сухоруков заметил, что ему все равно, где и как будут с ним прощаться. И в шутку, смеясь, просил только об одном: “Не потеряйте гроб по пути в Орехово-Зуево! Там похоронены мои родители, брат, крестные, поэтому и сам хочу быть рядом с ними, – пояснил актер. – С городским руководством договорился – обещали мне участок земли выделить”.


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