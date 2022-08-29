Фолаяж – главный осенний тренд в окрашивании волос: особенности техники, сочетающей балаяж с мелированием

Мир покоряет новая техника окрашивания, которая пришла на смену знаменитому балаяжу. Как говорят стилисты из модных салонов красоты, фолаяж – прекрасный вариант для тех, кто не любит часто красить волосы. Данная техника считается одной из самых щадящих, и при этом она позволяет локонам выглядеть ухоженными и блестящими.

Новый тренд в окрашивании волос

Новая техника зародилась во Франции. Для окрашивания колористы используют фольгу, как в мелировании, создавая эффект выгоревших на солнце волос.

Если в технике балаяж парикмахеры работают с отдельными прядками, нанося мазки кистью, словно художники, то в фолаяже окрашивание производится по всему объему волос. Удерживающая тепло фольга помогает красителю сделать прядки более светлыми и яркими.

Франческа Диксон, колорист модного салона, называет балаяж ручной росписью волос. Она считает, что такая техника не утратила своих позиций, но в последнее время женщины жаждут экспериментов, они требуют новых смелых образов и готовы на все, чтобы измениться. И на смену балаяжу пришел фолаяж (фольгаж), усиливающий в несколько раз насыщенность цвета.

Осветление в фольге

Колористы, работающие в технике балаяж, наносят осветлитель на середину и кончики волос, а в фолаяже все прядки дополнительно заворачиваются в алюминиевую фольгу, ускоряющую процесс окрашивания.

Благодаря этому происходит резкое изменение цвета. Обладательницы русых волос могут осветлиться до платинового блонда, а брюнетки окрашивают локоны в мягкие карамельные и медовые оттенки.

Не дома, а в салоне

И при балаяже, и при фолаяже прядки обесцвечиваются. Только хороший колорист сможет посоветовать наиболее подходящую для вашего типа волос технику окрашивания, чтобы не навредить им.

Не стоит думать, что все краски портят структуру волоса. Настоящий профессионал соблюдает точные пропорции при разведении осветлителя, а после окрашивания обязательно займется уходовыми процедурами, чтобы осветленные прядки не выглядели безжизненными и тусклыми.

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В домашних условиях невозможно соблюсти технологию модного окрашивания: есть риск получить неровный цвет волос, которые могут стать ломкими.

Особенности нанесения краски

При обычном мелировании специалист наносит краску от корней до кончиков, а затем заворачивает в фольгу. При фолаяже колорист использует осветлитель, который равномерно распределяет от середины волос до кончиков, а затем использует тончайший лист из алюминия, оставляя волосы на какое-то время до проявления цвета. Прядки выглядят более ярко и насыщенно: создается резкий контраст с размытым основанием у самых кончиков локонов.

При фолаяже стилист никогда не нанесет краситель прямо на корни, иначе не получится создать мягкие переходы цвета.

Примерка нового образа

Эта техника окрашивания подходит женщинам со светло-русыми волосами, которые хотят обесцветить некоторые пряди до платинового блонда, а также брюнеткам, не желающим полностью перекрашиваться в блондинку.

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Не каждая обладательница темных локонов сможет решиться на кардинальное изменение имиджа, поэтому лучше всего остановиться на частичном осветлении в популярной технике фолаяж.

Мягкое осветление

С появлением балаяжа стилисты легко осветляют пряди, создавая эффект объемного окрашивания. Цвет получается более сияющим, а волосы выглядят как после салона.

А за счет фольгирования главный осенний тренд позволяет добиться мягкого осветления прядей. Создается красивый градиент от середины волос до самых кончиков, немного похожий на омбре с плавным переходом от темного к светлому, от яркого к приглушенному.

Усовершенствованная версия балаяжа позволит замаскировать раннюю седину и добиться эффекта выгоревших прядей. А финишным аккордом окрашивания станет стильный переход оттенков, создающий глубину и насыщенность цвета.