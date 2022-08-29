 

Власти Москвы закупят 150 тонн индийских благовоний, чтобы перебить смог

29.08.2022, 15:33, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал о предпринимаемых мерах по уменьшению негативного влияния смога от лесных пожаров в соседних областях.

Городское правительство в ближайшие дни планирует разместить тендер на закупку 150 тонн индийских благовоний. Ароматические субстанции разместят в Рязанской области по движению лесных пожаров и подожгут. В результате дым, доходящий до Москвы, будет иметь ароматерапевтический эффект.

Москвичам предложено выбрать аромат на следующую неделю, приняв участие в голосовании на портале mos.ru. На сентябрь предложены следующие варианты: жасмин, эвкалипт, агар и лаванда. Ладан и мирру будут закладывать по субботам и перед значимыми религиозными праздниками.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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