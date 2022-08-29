Готовясь к затяжному конфликту на Украине, США расширили поставки Киеву вооружений морским путём

С начала конфликта на Украине США расширили использование морских перевозок для поставок Киеву вооружений, пишет The Washington Post. По мнению издания, таким образом «Украина и её партнёры» готовятся к «изматывающему» конфликту, который может затянуться на месяцы, а возможно, и годы.



AP

Пентагон расширил использование морского транспорта для поставок Киеву вооружений, хотя изначально для этих целей в основном использовалась авиация, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

Американское оборонное ведомство начало осуществлять поставки по морю через несколько недель после ввода российских войск на Украину, говорится в статье. И уже весной Пентагон значительно расширил свои усилия в этом направлении, поскольку Соединённые Штаты начали отправлять Киеву гаубицы и прочее тяжёлое вооружение, для которого требуется постоянный поток крупнокалиберных боеприпасов.

«Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы поняли, что потребуется больше боеприпасов, — заявил представитель Транспортного командования ВС США полковник Стивен Паттхофф. — Мы смогли начать более активное использование морских перевозок для того, чтобы оказывать эту поддержку и доставлять их туда иногда даже до того, как на них поступил запрос».

Издание поясняет, что хотя самолёты могут гораздо быстрее добираться из США в Европу, однако корабли могут перевозить огромное количество грузов, что может позволить Украине создать более крупный арсенал для будущих военных операций.

Расширение морских перевозок, как отмечает The Washington Post, указывает на новую фазу в украинском конфликте. На данном этапе «Украина и её партнёры» готовятся, как ожидается, к «изматывающему» конфликту, который может затянуться на месяцы, а возможно, и годы.