“Участвовать в создании Великой России”: Пригожин призвал увековечить память современных героев

“С большим уважением отношусь к героям прошлого и, в частности, к Александру Блоку. Установка Бегловым нового памятника – это действительно прекрасное событие, но памятник Блоку уже есть. Поэтому считаю более правильным участвовать в создании Великой России будущего и в первую очередь думать о современных героях. Памятники необходимо ставить Дарье Дугиной, Канамату Боташеву – тем, кто отдал жизнь за величие России. А также тем, кто творит современное искусство и десятками лет своей жизни доказывает преданность Родине – Александру Розенбауму и Валерию Гергиеву”, — высказался предприниматель.

Ранее российский бизнесмен критически оценил новый Генплан Петербурга. По мнению Евгения Пригожина, он не соответствует стратегии развития города.