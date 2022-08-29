 

“Участвовать в создании Великой России”: Пригожин призвал увековечить память современных героев

29.08.2022, 14:40, Разное
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“С большим уважением отношусь к героям прошлого и, в частности, к Александру Блоку. Установка Бегловым нового памятника – это действительно прекрасное событие, но памятник Блоку уже есть. Поэтому считаю более правильным участвовать в создании Великой России будущего и в первую очередь думать о современных героях. Памятники необходимо ставить Дарье Дугиной, Канамату Боташеву – тем, кто отдал жизнь за величие России. А также тем, кто творит современное искусство и десятками лет своей жизни доказывает преданность Родине – Александру Розенбауму и Валерию Гергиеву”, — высказался предприниматель.

Ранее российский бизнесмен критически оценил новый Генплан Петербурга. По мнению Евгения Пригожина, он не соответствует стратегии развития города.


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