Носки с украшениями и мужские галстуки: какие аксессуары будут в тренде наступающей осенью

Мода меняется. Каждый сезон дизайнеры предлагают нам новые интересные тренды. В плане аксессуаров наблюдается изобилие интересных вариантов, с помощью которых можно освежить и сделать уникальным даже самый примитивный образ. Разбираем основные тренды.

Две сумки

Носить сразу две сумки модницы стали еще минувшей весной. Тренд настолько полюбился, что остался актуальным и по сей день.

Ношение двух сумок — это удобно и практично. В кросс-боди можно сложить кошелек, телефон, а в шопер — продукты. Идеальный вариант как для посещения магазина.

Чтобы образ получился гармоничным, постарайтесь подобрать две сумки в одном стиле и в одном цвете, чтобы они составили целостный ансамбль.

Меховые шапки

Утеплиться в прохладную осеннюю погоду можно будет с помощью шапок из натурального или искусственного меха. Подарок нам дизайнеров — свобода выбора изделий в плане цвета и принта. Присмотритесь к шапке с рисунком «под леопарда». Данный принт будет весьма актуален в осеннем сезоне.

Обратите внимание на то, что шапка должна быть большой и объемной. Именно такой дизайн в моде.

Двойной ремень

Как и ношение двух сумок одновременно такой аксессуар помогает сделать любой образ более стильным и современным. Речь идет о широком поясе с двумя тонкими ремешками. С помощью такого аксессуара можно обозначить талию и добиться фигуры по типу песочных часов, сделать силуэт более утонченным.

Обратите внимание на то, что такой пояс можно носить поверх любых изделий: не только платьев, но также и плащей, тренчей, блейзеров и т. д. Если вам нравятся многослойные луки, то не игнорируйте данный аксессуар.

Носки с украшениями

С помощью такого непримечательного на первый взгляд аксессуара можно добавить нотку индивидуальности и изысканности в свой образ. Весной было модно носить носки с забавными надписями. А вот в предстоящем сезоне в моду войдут изделия, украшенные стразами, бусинами, вышивкой, пайетками и блестками, с красивыми оборками. Чем более нетривиальным и необычным будет дизайн — тем лучше.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Например, с кедами и кроссовками вы можете сочетать блестящие носки из люрекса, украшенные бусинами.

Под элегантные туфли на каблуках можно надеть хлопчатобумажные изделия с объемными элементами: бантиками, цветочками и т. д.

Нельзя не отметить, что благодаря таким изделиям в образе появляется нотка инфантильности. Вот, почему подобные аксессуары следует с большой осторожностью носить женщинам за 30 лет. Лучше всего такие носки с декором будут смотреться на молодых девушках.

Мужские галстуки

Для создания строго делового лука женщины теперь могут использовать аксессуар, который изначально был предназначен только для мужчин. Речь идет о галстуке. Такой аксессуар по традиции можно сочетать с брючными костюмами, рубашками на пуговицах и с отложными воротниками. При наличии такого наряда желательно сделать соответствующую укладку: желательно, чтобы волосы были собранными.

Но если вы хотите создать неформальный стильный образ, то можете надевать галстук с футболкой и майкой, например. В свое время именно такой лук стал визитной карточкой канадской рок-певицы Аврил Лавин.

Чокер

Подобный аксессуар был в моде в конце девяностых и в начале нулевых. Только тогда он был более тонким. Осенью 2022 года в моду входит широкое украшение.

Отдавайте предпочтение чокеру из кожзама с металлическими элементами, с бляшками. Цветовая гамма — на ваше усмотрение. Для создания целостного образа хорошо, если чокер по цвету будет сочетаться с одеждой (по крайней мере с топом).

Можно также рассмотреть металлический аксессуар золотистого или серебристого оттенка.

Он впишется в торжественный вечерний образ: особенно если будет сочетаться с одеждой такого же оттенка.