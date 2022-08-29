Ройзман оказался евреем – в эфире «России-1» показали доказательства

В эфире политического ток-шоу на «России-1» были продемонстрированы убедительные доказательства того, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман – еврей.

Как оказалось, он сам этого даже не скрывал и охотно позировал на камеру с еврейской символикой.

– Мало того, что этот человек матерится. Мало того, что он пытается взять на себя функции государства в вопросе помощи людям и тем самым государство дискредитирует, якобы оно само не может помочь… Как будто мало всего этого, я сейчас вам ещё кое-что покажу про него, – объявил ведущий, после чего на экраны были выведены фотографии Ройзмана со звездой Давида.

Выяснилось также, что фамилия опального политика присутствует на еврейских веб-ресурсах, а в Израиле есть немало его однофамильцев.

– Я понимаю, что у нас многонациональное государство, но всему же должен быть предел. Кто-то путает многонациональность со вседозволенностью, – возмутился один из гостей.

К осуждению Ройзмана присоединились завсегдатаи политического шоу, в том числе известный ближневосточный эксперт Яков Кедми. Гости сошлись в том, что такой человек мог стать мэром только в «городе бесов», а также призвали органы дать оценку вскрывшемуся факту.

—