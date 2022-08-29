 

Ройзман оказался евреем – в эфире «России-1» показали доказательства

29.08.2022, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В эфире политического ток-шоу на «России-1» были продемонстрированы убедительные доказательства того, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман – еврей.

Как оказалось, он сам этого даже не скрывал и охотно позировал на камеру с еврейской символикой.

– Мало того, что этот человек матерится. Мало того, что он пытается взять на себя функции государства в вопросе помощи людям и тем самым государство дискредитирует, якобы оно само не может помочь… Как будто мало всего этого, я сейчас вам ещё кое-что покажу про него, – объявил ведущий, после чего на экраны были выведены фотографии Ройзмана со звездой Давида.

Выяснилось также, что фамилия опального политика присутствует на еврейских веб-ресурсах, а в Израиле есть немало его однофамильцев.

– Я понимаю, что у нас многонациональное государство, но всему же должен быть предел. Кто-то путает многонациональность со вседозволенностью, – возмутился один из гостей.

К осуждению Ройзмана присоединились завсегдатаи политического шоу, в том числе известный ближневосточный эксперт Яков Кедми. Гости сошлись в том, что такой человек мог стать мэром только в «городе бесов», а также призвали органы дать оценку вскрывшемуся факту.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06.22 / Мнение: США уже не те, белое меньшинство и ленивые американцы

09.08.22 / Мнение: Садизм Зеленского

08.02.22 / Мнение: О новой «ответочке» России за Крым

01.06.21 / Гениальная поделка на лето: вешаем обои на окна – солнечный свет не проникнет

30.12.21 / Москва поддержала более 30 тысяч предпринимателей в 2021 году

07.12.20 / Сиенна Миллер рассказала о болезненном расставании с Джудом Лоу после его измены: “Я не помню целых шести недель из того периода”

19.11.21 / В технополисе “Москва” открылись новые высокотехнологичные производства

29.08.22 / Дофаминовые наряды и много блеска: основные направления модного гардероба осени 2022

15.02.22 / Камила Валиева – первая, Анна Щербакова – вторая: результаты короткой программы на Олимпиаде

11.07.22 / На пунктах пропуска в Крыму открыли по четыре дополнительных полосы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика